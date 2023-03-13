Очікується, що після 4-річної перерви глядачі знову зможуть побачити шоу, проте вже у новому форматі.

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Шоу Victoria's Secret повертається

Про те, що бренд планує відновити свій модний показ, минулого тижня під час звіту про прибутки за 2022 рік повідомив фінансовий директор VS&Co Тім Джонсон.

Ми плануємо й надалі використовувати маркетингові витрати, щоб інвестувати в бізнес. Зокрема для підтримки нової версії нашого показу мод, який відбудеться пізніше цього року,

– сказав Джонсон.

Згодом бренд зробив заяву, в якій підтвердив відновлення модного шоу. Незабаром представники Victoria's Secre поділяться детальнішою інформацією.

Що відомо про шоу Victoria's Secret

На цих шоу моделі позують у вишуканій спідній білизні та екстравагантних ансамблях, схожих на величезні крила. Вперше такий показ відбувся у 1995 році та транслювався на телебаченні протягом багатьох років, починаючи з 2001 року.

У 2018 році показ мод з "ангелами" отримав найнижчі рейтинги за всю свою історію, а також багато негативних відгуків. Тоді у Victoria's Secret вирішили переосмислити концепцію шоу. Згодом у 2019 році компанія заявила про скасування щорічного показу мод. І лише тепер шоу готове повернутись.



Белла Хадід у білизні Victoria's Secret / Фото з інстаграму бренду

Наразі Victoria's Secret переживає ребрендинг після багатьох років критики за збереження стандартів краси та відсутність інклюзивності. Як відомо, останніми роками бренд працював над оновленням свого іміджу. У 2021 році відмовився від культових супермоделей "ангелів" на користь більш різноманітних та інклюзивних моделей й представників бренду, зокрема зірки футболу Меган Рапіно та акторки Пріянки Чопри.

Ми завжди впроваджуємо інновації та ідеї в усіх сферах бізнесу, щоб продовжувати ставити наших клієнтів у центр всього, що ми робимо, зміцнювати нашу відданість відстоюванню голосів жінок та їхніх унікальних перспектив,

– заявили представники бренду.

Також у Victoria's Secret обіцяють "перевернути шоу з ніг на голову", однак деталі нового модного показу наразі невідомі.

Автор: Катерина Богославець