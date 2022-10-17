Після атаки російської армії: Злата Огнєвіч показала, як зараз виглядає знакове для неї місце

Ворог продовжує атакувати українські міста. Тиждень тому від чергових обстрілів постраждав Будинок учителя в Києві. Співачка Злата Огнєвіч розповіла, чому це місце є особливим для неї.

10 жовтня росіяни здійснили масовий ракетний обстріл. Тоді серед міст, у яких пролунали вибухи, був Київ. Злата Огнєвіч побувала біля будівлі, яка постраждала внаслідок обстрілу.

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Злата Огнєвіч показала, як виглядає Будинок учителя в Києві

Щодня росіяни здійснюють терористичні акти проти України. Українці у мережі показують наслідки ракетних обстрілів. Страждають здебільшого не військові, а цивільні об'єкти. Серед них – Будинок учителя.

Будинок учителя. Тут я отримала свій диплом інституту музики імені Р. М. Глієра. У цьому будинку я дала купу концертів, коли була студенткою. Просто дуже боляче бачити, як ворог крок за кроком намагається відібрати у нас те, що ми любимо, цінуємо. Але він не відбере у нас свободи. Як то кажуть, х*р вам, а не Україна,

– сказала Огнєвіч у сторіч.

Як виглядає Будинок учителя в Києві / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

На будівлі видно сліди від уламків ракети, зруйнований скляний купол та відсутність скла у вікнах. Це лише маленька частина руйнувань, які Росія принесла на наші землі.

Вранці 17 жовтня армія країни-терористки знову атакувала Київ. Цього разу смерті та руйнування у столицю принесли іранські дрони-камікадзе. Станом на 16:00 вже відомо про 4 загиблих, серед яких молода пара, яка чекала на народження дитини. Жінка була на 6 місяці вагітності. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Під завалами зруйнованих будинків можуть бути люди.

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