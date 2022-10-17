Після вибухів у Києві: Горбунов, Огнєвіч і KAZKA розповіли про почуття після 7 місяців війни

Зірки взяли участь у проєкті Олени Зеленської – "Скажи чесно – як ти?". Вони поділилися своїми емоціями та власними техніками, як у стані постійного напруження вдається зняти стрес.

Понад пів року Україна бореться з жорстоким ворогом, який щодня здійснює теракти проти цивільного населення. Вранці 17 жовтня кияни прокинулися від звуків вибухів і дронів-камікадзе. Росія цинічно атакувала місто, коли люде ще спали.

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Такі події постійно негативно впливають на психологічний стан. Українці намагаються жартувати, радіти кожній хвилині, але ніколи не забувають, що триває війна, яка щодня забирає життя мирних людей.

Зірки приєдналися до проєкту першої леді – "Скажи чесно – як ти?". У коротких відео співачка Злата Огнєвіч, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька і телеведучий Юрій Горбунов розповіли, як почуваються після семи місяців війни.

"Мені дуже боляче, я плачу. Цей біль я хочу трансформувати в творчість".

"З початку війни я стала дуже тривожною, не довіряю людям".

"Ми виживаємо, ми зобов’язані це пройти. І ми точно виживемо".

Відомі люди поділилися техніками, які допоможуть зняти стрес. Струсити з себе негатив. Розлабитися через напруження. Відчути власне серцебиття. Усього кілька хвилин уваги до себе щоденно значно зміцнять ваше психічне здоров'я.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня росіяни атакували столицю дронами-камікадзе. Один з дронів влучив у житловий будинок. Там загинула молода пара, яка чекала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Телеведучий Єгор Гордєєв розповів, що іранський дрон влучив у його будинок. На щастя, на той момент вдома у ведучого нікого не було. Більше подробиць тут.