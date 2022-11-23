"Десятки ракет летять в Україну": зірки емоційно реагують на чергову атаку Росії
23 листопада Росія вкотре випустила по Україні десятки ракет, що були націлені на об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будинки. Щонайменше 6 жертв, 36 постраждалих. Ця країна довела, що є терористом.
Українські знаменитості не можуть залишатися осторонь трагедії, яка вкотре прийшла в нашу країну. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. І одразу після цього вона підтвердила це – випустила ракети по всій території України.
До теми Росія знову атакувала критичну інфраструктуру: де проблеми зі світлом
Росія вкотре намагається залишити українців без світла, тепла, води. Через невдачі на полі бою нещадно атакує критичну інфраструктуру. Ніяк не може зрозуміти, що українців навіть це не змусить стати на коліна. Найстрашніше – від цих атак гинуть мирні українці. Лише сьогодні щонайменше 6 загиблих та 36 поранених.
Цього разу Росія випустила по Україні 67 ракет. І цей масований обстріл українських міст знову вийшов за територію України. Під час минулої атаки загинули два громадяни Польщі. Сьогодні, 23 листопада, вся Молдова залишилася без електроенергії.
Поки наші енергетики роблять все, щоб знову забезпечити українців світлом, а ЗСУ дають гідну відсіч ворогові, українці в соцмережах на весь світ кричать про чергову ракетну атаку.
Що про ракетну атаку кажуть українські зірки
KAZKA
"І знову лунає тривога. У мене за вікном і по всій країні. Вибухи. Знову десятки ракет летять в Україну. А новини про загиблих дорослих та дітей розривають серце на тисячі шматочків. Країна-терорист знову і знову доводить, що агресія проти мирних міст – це її єдиний аргумент. Так мрію про день, коли ми будемо просто спокійно жити життя. Бережіть себе!"
Григорій Решетник
"Ми незламні та непереможні. Продовжуємо боротьбу за вільну та незалежну"
Руслана
"Росія – терорист. Весь світ має це визнати. Сьогодні Росія підтверджує свій статус"
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Також зірки активно публікують інстаграм-сторіс з наслідками ракетних ударів по Києву та інших містах. Закликають світ допомогти нам швидше перемогти ворога, щоб смертоносні ракети більше не приносили біль та смуток в українські родини.
Реакції зірок на масовану ракетну атаку / Скриншоти інстаграм-сторіс знаменитостей