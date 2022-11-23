"Десятки ракет летять в Україну": зірки емоційно реагують на чергову атаку Росії

23 листопада Росія вкотре випустила по Україні десятки ракет, що були націлені на об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будинки. Щонайменше 6 жертв, 36 постраждалих. Ця країна довела, що є терористом.

Українські знаменитості не можуть залишатися осторонь трагедії, яка вкотре прийшла в нашу країну. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. І одразу після цього вона підтвердила це – випустила ракети по всій території України.

До теми Росія знову атакувала критичну інфраструктуру: де проблеми зі світлом

Росія вкотре намагається залишити українців без світла, тепла, води. Через невдачі на полі бою нещадно атакує критичну інфраструктуру. Ніяк не може зрозуміти, що українців навіть це не змусить стати на коліна. Найстрашніше – від цих атак гинуть мирні українці. Лише сьогодні щонайменше 6 загиблих та 36 поранених.

Цього разу Росія випустила по Україні 67 ракет. І цей масований обстріл українських міст знову вийшов за територію України. Під час минулої атаки загинули два громадяни Польщі. Сьогодні, 23 листопада, вся Молдова залишилася без електроенергії.

Поки наші енергетики роблять все, щоб знову забезпечити українців світлом, а ЗСУ дають гідну відсіч ворогові, українці в соцмережах на весь світ кричать про чергову ракетну атаку.

Що про ракетну атаку кажуть українські зірки

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