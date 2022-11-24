Ольга Сумська показала, як варила суп просто в під'їзді: відео після обстрілу

Вдень 23 листопада Росія масовано обстріляла Україну, влучивши в інфраструктурний об'єкт у Києві. Так, без світла й води залишилися столиця та область. Однак українці незламні. Актора Ольга Сумська, наприклад, варила суп просто в під'їзді.

Народна артистка Ольга Сумська з України не виїхала. З чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Анною вона мешкає в багатоповерхівці в Києві. Схоже, вдома в неї все на електриці, але зірка вигадала, як не залишитися голодною навіть без світла.

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Ольга Сумська варила суп у під'їзді

В інстаграмі Сумська показала, що просто в під'їзді при свічках готувала вечерю на газовій горілці. Вони з чоловіком варили суп зі шпинатом та фрикадельками. "Не пропадемо. Такі лайфхаки, українці до всього пристосувалися", – заявила акторка на камеру.

Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла, що варто все ж запастися найнеобхіднішим. Скажімо, такі балончики з газом, аби приготувати суп, якого вистачить на пару днів. Ми поки без світла і без води,

– коментувала Ольга Сумська ввечері 23 листопада.

До речі, в інтерв'ю 24 каналу Ольга Сумська розповідала, що живе в центрі, тож навколо багато зруйнованих будинків. Після одного з ранкових прильотів артистку "здуло з ліжка".

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