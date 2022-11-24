Ольга Сумська показала, як варила суп просто в під'їзді: відео після обстрілу
Джерело:Ольга Сумська
Вдень 23 листопада Росія масовано обстріляла Україну, влучивши в інфраструктурний об'єкт у Києві. Так, без світла й води залишилися столиця та область. Однак українці незламні. Актора Ольга Сумська, наприклад, варила суп просто в під'їзді.
Народна артистка Ольга Сумська з України не виїхала. З чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Анною вона мешкає в багатоповерхівці в Києві. Схоже, вдома в неї все на електриці, але зірка вигадала, як не залишитися голодною навіть без світла.
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Ольга Сумська варила суп у під'їзді
В інстаграмі Сумська показала, що просто в під'їзді при свічках готувала вечерю на газовій горілці. Вони з чоловіком варили суп зі шпинатом та фрикадельками. "Не пропадемо. Такі лайфхаки, українці до всього пристосувалися", – заявила акторка на камеру.
Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла, що варто все ж запастися найнеобхіднішим. Скажімо, такі балончики з газом, аби приготувати суп, якого вистачить на пару днів. Ми поки без світла і без води,
– коментувала Ольга Сумська ввечері 23 листопада.
До речі, в інтерв'ю 24 каналу Ольга Сумська розповідала, що живе в центрі, тож навколо багато зруйнованих будинків. Після одного з ранкових прильотів артистку "здуло з ліжка".
Головне про обстріл Києва та області 23 листопада
- Вдень 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет. На Київ летіла аж 31 ракета. Силам ППО вдалося збити 21 снаряд. На жаль, решта 10 понищили інфраструктуру та забрали життя цивільних.
- Станом на вечір було відомо про трьох загиблих у Києві. Серед них 17-річна дівчинка. Тоді як постраждали 11 жителів столиці – 10 з них госпіталізували, а одному пораненому надали допомогу на місці.
- Ворог також влучив у багатоповерхівку у Вишгороді. Вибухом пошкодило ще чотири будинки. Там загинуло 5 людей, а постраждали – 35. Серед них 6 дітей, а найменшій дівчинці всього 5 років.