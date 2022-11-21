Друга спроба: Каньє Вест планує балотуватись у президенти США у 2024 році

Американський репер Каньє Вест хоче вдруге спробувати реалізуватися в політиці. Він планує балотуватись у президенти Америки у 2024 році.

У 2024 році відбудуться вибори на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Стало відомо про бажання балотуватися американського репера й дизайнера Каньє Веста.

До слова "Всередині партії розкол", – американський політик сказав, чи може Трамп знову стати президентом

Каньє Вест хоче балотуватися в президенти США

У мережі з'явилось відео з виконавцем, де той розповідає, що працює над компанією разом з Майлом Яннопулосом – ультраправим журналістом й політичним коментатором.

Усміхнений Каньє Вест підтвердив, що хоче балотуватися президенти. Він заявив, що "рухається у майбутнє".

Якою була перша невдала спроба

, що зараз репутація Каньє Веста є не найкращою. Нещодавно він іронізував над рухом Black Lives Matter та робив антисемітські заяви. Через це репер втратив контракти з компаніями та статус мільярдера

У 2020 році Каньє Вест балотувався у президенти США. Про це він оголосив у липні й додав, що є незалежним кандидатом.

Цікаво, що спершу репер отримав підтримку від винахідника Ілона Маска, але той згодом змінив свою думку. Бізнесмен тоді пояснив, що його неприємно вразила позиція Веста щодо певних питань, тож він видалив із соцмереж всі згадки про виконавця.

Згодом відбулась перша зустріч Каньє Веста з його ймовірними виборцями. Його поведінку бурхливо обговорювали, адже репер був дуже емоційним.

Сім'я виконавця, в тому числі і його тодішня дружина Кім Кардашян негативно відреагувала на ці події. Тоді вона вперше зізналась, що чоловік страждає на біполярний розлад – це пояснило його поведінку. Кардашян хвилювалась, що кампанія може загострити психічні проблеми чоловіка.

Каньє Вест набрав близько 60 тисяч голосів від виборців. Частково така мала кількість пояснювалась ще й тим, що він зареєструвався не у всіх штатах.