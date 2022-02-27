"Ви цього хотіли, російська владо": Монатік записав потужне відео для росіян з кадрами обстрілів

Український виконавець Монатік через 3 дні після початку наступу Росії на Україну оприлюднив відео, де звучать рядки його нового тексту про війну. Артист попросив людей не мовчати та виходити на вулиці проти верхівки Кремля.

Відомо, що Монатік останніми роками живе у Києві – певний час він жив за містом, але нещодавно розповідав, що заради дітей перебереться у саму столицю. Де зараз чоловік з сім'ю – невідомо, проте весь біль за обстріли його міста та країни він вклав у новий ліричний текст.

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На фоні слів можна побачити кадри обстрілів українських міст, які здійснила Росія. Відомо, що найбільше зараз страждають Київський, Сумський та Харківський регіони та біля адмінкордону з Донбасом.

Повний текст звернення Монатіка (мова оригіналу):

"Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?

Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?

Слёзы наших родных,

Побег из квартир,

наших домов,

которые в дырах

от пуль, ваших бомб.

Города в катакомбах.

Вы об этом мечтали?

Были готовы?

Услышьте меня все,

кто слышит в России:

я на русском пишу

в родной Украине!

Меня не запретили.

Что вы там возомнили?

Чем вас там кормят?

Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,

страхом, смертями.

Это спасение, по вашему?

Смотрите-ка сами

своими глазами.

Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди

Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов —

Поймите…

Хотя бы слова —

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?

Спасти Украину — и пришла убивать.

Сына ждёт мать,

Жена ждёт супруга,

Неужели за все эти года

Нам не понять друг друга?

Вот правда!

Ее распространите!

Весь мир повис на тоненькой нити.

Пока ваши солдаты бьют в наши дома.

Прошу — не молчите!

Это — война!

Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,

Но в 21-ом веке нет врага, с которым нельзя договориться!

Правда?

И при всех этих мыслях,

Погибая изнутри.

Я кричу: "Нет войне!"

И ты повтори!"

"Найстрашніший сон наяву"

Також два дні тому Монатік написав перший допис про наступ Росії. Він поділився, що вся його країна прокинулась від обстрілів та сирен, перетворивши ранок на найстрашніший у їхньому житті.

Це таке страшно! Майбутнє немовби розсипається на шматочки з кожним пострілом, з кожним вибухом. Ми ж люди! Наші серця в унісон стукають. Поки що стукають! Я не можу повірити у все, що відбувається, але це правда! Сьогодні російська армія атакувала наші мирні українські землі! Навіщо? За що? Що ви робите?

– писав артист.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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