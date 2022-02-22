Ви дозволили цій мразі так поводитися з усім світом, – Женя Галич емоційно звернувся до росіян

Український виконавець Женя Галич, який є лідером рок-гурту O.Torvald, відреагував на визнання Путіним псевдореспублік на Донбасі. Музикант не розуміє, чому його начебто опозиційні колеги з Росії мовчасть після подій вечора 21 лютого.

Музикант написав, що не розуміє "штучного світового мовчання і недієвих санкцій, якими нас годували 8 років". Він також не розуміє колег з Росії, які приїжджали в Україну на фестивалі і захоплювались нашою країною, а тепер мовчать і не засуджують дій свого президента.

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Не зрозуміти ваших опозиційних лідерів, блогерів, музикантів, акторів, публічних людей, які просто мовчать, дозволяючи пропаганді нав'язувати своїй же аудиторії зухвалу брехню, нічого не роз'яснюючи і не реагуючи на весь цей п**дець! Ви виховали, і дозволили, і дозволяєте цій мразі так поводитися з усім світом, і з собою. Весь світ, не реагуючи радикально, дозволяє диктатору так поводитися,

– заявив Женя Галич.

"Проковтуючи всі ці роки все це г*вно, яким вас годують, знайте – на всіх, хто мовчить і просто спостерігає, лежить відповідальність за кожну смерть, за старих, позбавлених будинку, дітей, позбавлених батька, за українців, позбавлених цілісності своєї країни!" – емоційно додав соліст O.Torvald.

Артист наголосив, що Україна – велика країна, і сьогодні вже не 2014 рік, українці стали іншими і будуть "рвати зубами" за свою країну". "Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!" – підсумував Галич.



Женя Галич засудив російських "опозиціонерів" / Фото з інстаграму музиканта

Хто ще з українських зірок підтримав армію та народ:

Руслана

Григорій Решетник

Ілона Гвоздьова

Злата Огнєвіч

Оля Цибульська

Катерина Реп'яхова

Наталка Карпа тощо

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!