У животику Соля буцкала ніжками, – Девід Аксельрод розповів про весілля з Оленою Мозговою

Відомий український співак Девід Аксельрод розповів, яким було весілля з продюсеркою Оленою Мозговою. 31 січня пара відсвяткувала 8 річницю одруження.

Девід Аксельрод (справжнє ім'я – Володимир Ткаченко) та Олена Мозгова зіграли весілля 2015 року. У своєму інстаграмі співак розповів про цей день. Тоді закохані відмовилися від гучних святкувань.

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Яким було весілля Мозгової та Аксельрода

Аксельрод пригадав, що під час церемонії закохані попросили не вмикати традиційної музики та не проголошувати урочистих промов. Наречена також відмовилась від вишуканого букету, натомість обрала білі тюльпани. Проте перший поцілунок у ролі чоловіка та дружини таки був.

8 років тому ми сказали "так"! Було сніжно і прохолодно. Вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її (було дуже слизько). В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала: "Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось!". Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились,

– пригадав артист.



Девід Аксельрод і Олена Мозгова / Фото з інстаграму артиста

Вже 8 років вони живуть у щасливому шлюбі, виховують донечку Соломію. Однак для продюсерки ці стосунки є не першими.

Чоловіки Олени Мозгової

Першим чоловіком Мозгової був український хокеїст Валентин Олецький , з яким вона прожила шість місяців.

, з яким вона прожила шість місяців. Батьком старшої дочки Зої є другий, цивільний чоловік Мозгової Дмитро , який загинув, коли дочці було чотири роки.

, який загинув, коли дочці було чотири роки. Середню дочку Євгенію, Олена народила від українського співака Олександра Пономарьова.

Автор: Тетяна Боярчук