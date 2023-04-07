Венсан Кассель розлучається з Тіною Кунакі, яка молодша на 31 рік, – ЗМІ

Французький кіноактор Венсан Кассель видалив зі своїх соцмереж усі фотографії з дружиною Тіною Кунакі. У західній пресі поговорювали, що пара розлучилася після 5 років шлюбу. Тепер це підтвердив інсайдер з їхнього оточення.

56-річний Венсан Кассель часто присвячував романтичні публікації своїй другій дружині Тіні Кунакі, тож публіка одразу зауважила, що днями всі його зізнання в коханні зникли з інстаграму. Як розповіли джерела, соцмережі актор підчистив на тлі розриву з 26-річною моделлю.

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Венсан Кассель розлучається з Тіною Кунакі

Вони розлучилися кілька тижнів тому. У Тіни розбите серце,

– повідомили інсайдери.

Представники Венсана Касселя та Тіни Кунакі відмовилися від коментарів, однак їхні акаунти говорять самі за себе. У середу, 5 квітня, моделі виповнилося 26 років, а зірковий чоловік ніяк не привітав її з днем народження. Натомість він активно публікує кадри зі зйомок фільму "Три мушкетери: Д'Артаньян", який на широкі екрани вийшов саме 5 квітня 2023 року.

Крім того, у Daily Mail підмітили, що востаннє Венсан Кассель "лайкав" дружину ще 17 лютого – фото зі зйомки для люксового італійського бренду Bulgari. За кілька днів після цього Тіна Кунакі опублікувала кадри з другом Віктором Сантьяго, з яким їй давно приписують роман. Схоже, у Мадриді вони жили в одному номері, а в коментарях модель навіть запитали: "Де твій чоловік?" Вона, звичайно ж, проігнорувала.

Нагадаємо, 2013 року Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі, а 2016 познайомився з Тіною Кунакі. Після двох років стосунків вони одружилися в містечку Бідар на півдні Франції, а 19 квітня 2019-го модель народила актору доньку Амазонію.