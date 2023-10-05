26-річна медсестра-стоматологиня перемогла у конкурсі красі. Вперше за 95-річну історію таких змагань конкурс відбувся без макіяжу для учасниць.

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Хто переміг на конкурсі краси без макіяжу

Наташа Бересфорд отримала титул "Міс Лондон 2023". Вона продовжить конкурувати з іншими красунями на конкурсі Miss England – "Міс Англія 2023".



Переможниця конкурсу / Фото з інстаграму конкурсу

Цьогоріч учасниці мали підкорити суддів природною красою. Якщо раніше дівчата на відбірковому етапі мали лише показувати свої фото без макіяжу, цього разу вони виходили на сцену без жодної краплі декоративної косметики.

Організатори пояснили ідею такого конкурсу. За їхніми словами, змагання спрямоване на підвищення впевненості жінок та сприяння більш реалістичному зображенню тіла.

Що відомо про переможницю

Наташа Бересфорд переїхала до Лондона два роки тому. Вона працювала у Королівській лондонській стоматологічній лікарні у відділенні "Зубна фея". Там дівчина допомагала лікувати маленьких дітей під загальним наркозом.

Бересфорд також волонтерка. Вона працювала в Уганді та надавала стоматологічну допомогу біженцям, жертвам насилля, бездомним людям. Зараз Наташа працює у приватній клініці.