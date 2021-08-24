Велике досягнення, – Монатік стримано відреагував на звання заслуженого артиста України

Під час святкового параду до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив Монатіку державну нагороду. Співак і композитор отримав звання заслуженого артиста. Як він відреагував на почесну відзнаку, дізнавайтеся далі.

35-річний Монатік з усмішкою і сльозами на очах отримував звання заслуженого артиста України разом з іншими видатними діячами культури. Він особисто потиснув руку Зеленському й заявив: "Пане президент, дякую, це велика честь. З Днем Незалежності України. Вітаю".

До теми У День Незалежності: Монатік отримав звання заслуженого артиста України

За кілька годин після масштабного параду на майдані Незалежності співак опублікував відеофрагмент вручення нагороди в особистому профілі. Заслужений артист України стримано подякував країні за визнання й натякнув, що його мрія здійснилась.

Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Для мене це дуже велике досягнення! Щиро вдячний усім за підтримку, мотивацію та віру. З Днем Незалежності, Україно,

– відреагував Монатік.

Дружина мультиартиста й менеджерка Monatik Corporation Ірина Демічева була куди емоційнішою за Монатіка. Вона зізналась, що 30 річницю Незалежності України запам'ятає на все життя. І все завдяки державній нагороді, яку її зірковий чоловік отримав з рук Зеленського.

"Наша гордість і любов! Монатік, ти дійсно заслужений артист, адже кожне досягнення ти отримуєш своєю працею і любов'ю до професії, команди, колег. Твоя любов до людей і справи свого життя така багатогранна і не має меж. Ти кожен день робиш все для того, щоб творчість Made in Ukraine з гордістю впізнавали у всьому світі", – з гордістю написала Ірина Демічева в особистому профілі в інстаграмі.

Зеленський вручає Монатіку звання заслуженого артиста України / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Нагорода Монатіка "Заслужений артист України"/ Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Як Монатіка вітаю зіркові колеги: