Велике досягнення, – Монатік стримано відреагував на звання заслуженого артиста України
Джерело:інстаграм Монатіка
Під час святкового параду до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив Монатіку державну нагороду. Співак і композитор отримав звання заслуженого артиста. Як він відреагував на почесну відзнаку, дізнавайтеся далі.
35-річний Монатік з усмішкою і сльозами на очах отримував звання заслуженого артиста України разом з іншими видатними діячами культури. Він особисто потиснув руку Зеленському й заявив: "Пане президент, дякую, це велика честь. З Днем Незалежності України. Вітаю".
До теми У День Незалежності: Монатік отримав звання заслуженого артиста України
За кілька годин після масштабного параду на майдані Незалежності співак опублікував відеофрагмент вручення нагороди в особистому профілі. Заслужений артист України стримано подякував країні за визнання й натякнув, що його мрія здійснилась.
Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Для мене це дуже велике досягнення! Щиро вдячний усім за підтримку, мотивацію та віру. З Днем Незалежності, Україно,
– відреагував Монатік.
Дружина мультиартиста й менеджерка Monatik Corporation Ірина Демічева була куди емоційнішою за Монатіка. Вона зізналась, що 30 річницю Незалежності України запам'ятає на все життя. І все завдяки державній нагороді, яку її зірковий чоловік отримав з рук Зеленського.
"Наша гордість і любов! Монатік, ти дійсно заслужений артист, адже кожне досягнення ти отримуєш своєю працею і любов'ю до професії, команди, колег. Твоя любов до людей і справи свого життя така багатогранна і не має меж. Ти кожен день робиш все для того, щоб творчість Made in Ukraine з гордістю впізнавали у всьому світі", – з гордістю написала Ірина Демічева в особистому профілі в інстаграмі.
Зеленський вручає Монатіку звання заслуженого артиста України / Скриншот з інстаграм-сторіс співака
Нагорода Монатіка "Заслужений артист України"/ Скриншот з інстаграм-сторіс співака
Як Монатіка вітаю зіркові колеги:
- Надя Дорофєєва: "Пишаюсь";
- Юрій Горбунов: "Вітаємо, так тримати! Браво";
- Леся Нікітюк: "Ура";
- Влад Яма: "Гідний на мільйон відсотків";
- Андре Тан: "Мої вітання";
- Алан Бадоєв: "Дімо, це дуже заслужено, вітаю! Спасибі за твою працю й творчість";
- Іван Фролов: "Гордість України";
- Lida Lee: "З заслуженою і довгоочікуваною нагородою! Ура";
- Nino Basilaya: "Нарешті! Заслужено! Вітаю тебе";
- Світлана Лобода: "Дімо, мої вітання! Ти – гордість".