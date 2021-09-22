Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук опублікувала зворушливі фото з чоловіком

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала декілька романтичних кадрів, на яких зображена разом із чоловіком. Закохані фотографувалися у Швейцарії.

Нова ведуча голдруму "Танців з зірками" часто поширює в мережі фото та відео, де позує разом із коханим. Іванна та її чоловік, бізнесмен Алмаз не соромляться показувати почуття на камеру.

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Нові фото Іванни Онуфрійчук з чоловіком

Подружжя позувало в атмосферному місті на заході Швейцарії – Лозанна.

Іванна одягнула на фотосесію сукню молочного кольору на широких бретелях і зі спокусливим декольте. Поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. У руці вона тримала маленьку сумку ніжно-рожевого кольору. Довге розкішне волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас look довершили сережки та лаконічна підвіска.

Алмаз позував поруч з обраницею в білих штанах, блакитно-білій сорочці в клітинку і темно-синьому взутті.

Іванна та Алмаз ніжно обіймали один одного та щиро усміхалися. Показали справжнє кохання, яке панує між ними.

На цих фото стільки тепла… Як же хочеться, щоб ми зберегли його назавжди,

– з ніжністю підписала світлини Іванна.



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях прихильники ведучої залишають багато приємних слів. Вони щиро радіють за щастя своєї улюблениці.