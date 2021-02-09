Після 8 років шлюбу: ведуча Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком

Популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що розлучається з чоловіком. У шлюбі з Владом Кочатковим жінка була 8 років.

Соломія Вітвіцька приголомшила прихильників новиною. Вона вийшла заміж за Влада 8 років тому, а тепер зізналася, що за цей час закохані втратили один одного.

Читайте також Акторка Ребел Вілсон розійшлась з молодим бойфрендом

Соломія Вітвіцька про розлучення

Жінка не розсекречує подробиць та причину розлучення. Вона та Влад не поливають брудом один одного, їхнє розлучення стало лише новим етапом у житті. Хоча тепер закохані житимуть окремо, проте залишаються друзями.

8 яскравих, шалених, добрих і таких різних років… За цей час тим став мені другом, але ми втратили "нас",

– написала в публікації Соломія.

Вітвіцька додала, що слово "розлучення" лише звучить жахливо, проте відкриває нові шляхи. Ведуча жартома зазначила, що обов'язково знайде колишньому чоловікові гарну дружину.

Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде. Друзі та колеги, пробачте. Це єдиний коментар на цю тему. Рухаємося далі!

– наголосила ведуча.