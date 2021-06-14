Вечірка у серці Карпат: що відомо про фестиваль Atlas Weekend Bukovel

Знаменитий музичний фестиваль Atlas Weekend змінює свою локацію. Найкращі гурти і виконавці зустрінуться у місці з неймовірною атмосферою – у Карпатах. Коли відбудеться Atlas Weekend Bukovel, хто зі співаків й гуртів став учасником драйвового шоу та інші деталі дізнавайтесь у матеріалі.

Вже от-от Atlas Weekend згуртує на київському ВДНГ пошановувачів музики й веселощів. Однак, як виявилось, на цьому організатори не зупинились й вийшли за терени столиці. Зовсім скоро для фанів цього фестивалю свої двері відчинить гірськолижний курорт Буковель.

Актуально Подія року Atlas Weekend 2021: що відомо про музичний фестиваль

Що відомо про Atlas Weekend Bukovel

Популярний музичний фестиваль Atlas Weekend Bukovel пройде 19-20 червня та 26-27 червня. Шоу розпочнуть о 14:00 на паркінгу №15 (етнопарк "Гуцул Ленд"). Організатори стверджують, що підготували цілих 5 концертів, перший з яких припадає на 19-20 червня.



Atlas Weekend Bukovel 2021: програма та учасники / Фото фейсбук фестивалю

19 червня на музичній платформі виступатимуть такі відомі українські гурти як Ляпіс 98, Друга Ріка, Kozak System, Karna. Артистами другого дня, 20 червня, стали Бez Обмежень, Скрябін, Жадан та Собаки та Фіолет.

Квиток на 19 червня чи на 20 червня коштуватиме однаково – 550 гривень, однак якщо ви захочете придбати квиток одразу на два дні, то він обійдеться вам у 900 гривень.



Atlas Weekend Bukovel 2021 учасники / Фото фейсбук фестивалю

Наступний фестиваль, який заплановано на 26-27 червня, буде не менш яскравим. 26 червня сцену Atlas Weekend Bukovel розриватимуть The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik та Epolets. Лайн-ап 27 червня складається з таких драйвових виконавців як Onuka, Latexfauna, Tvorchi й Ofliyan. Одноденні квитки на шоу коштуватимуть 500 гривень, а квиток на два дні – 800 гривень.