Журналісти видання Forbes переконані, що у зірок, запропонованих у журналі, є чимало перспектив у 2022 році. У таких знаменитостей кар'єра лише набирає обертів, тому редакторки покладають на них великі надії.

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Зіркою фотосесії та обкладинки Forbes стала 29-річна співачка Майлі Сайрус, яка святкувала своє день народження минулого тижня. У зйомці артистка постала в образі свого кумира – кантрі-співачки Доллі Партон.



Майлі Сайрус двічі потрапила у Forbes / Фото Forbes

Зауважимо, що Майлі Сайрус потрапила в цей рейтинг вдруге – вперше це сталось у 2014 році. Але цьогоріч її знову внесли у список через низку досягнень, у тому числі за потрапляння в чарт із шістьма альбомами у п'ятірку найкращих на Billboard 200.

До тридцятки найкращих у категорії "Музика", яким ще немає 30 років, потрапила 18-річна Олівія Родріґо – акторка та співачка, яка також увійшла у список найпопулярніших авторок пісень у 2021 році на Spotify.



Олівія Родріґо / Фото Vogue Singapore

Компанію їй склала також 21-річна донька акторка Вілла Сміта – Віллоу. Свою кар'єру вона почала ще у 2010 році.



Віллоу Сміт / Фото з інстаграму співачки

У категорії "Голлівуд та кіновиробництво" потрапила 18-річна тіктокерка та співачка JoJo Siwa, яка є дуже відомою серед американської молоді.



JoJo Siwa / Фото з інстаграму JoJo Siwa​

Також у категорію "кіно" потрапила 24-річна зірка серіалу HBO "Ейфорія" – Барбі Феррейра.



Барбі Феррейра / Фото з інстаграму Allure

​Однією з 30-ти найуспішніших в категорії стала 24-річна Белла Торн – рудоволоса акторка з фільму "Метелик"



Белла Торн / Фото з інстаграму Белли Торн

Щодо рубрики "Мистецтво і стиль", то однією з 30 найкращих стала канадська модель Вінні Гарлоу. 27-річна дівчина прославилась завдяки своїй особливості шкіри – захворюванню вітиліго.

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Вінні Гарлоу / Фото з інстаграму Вінні Гарлоу