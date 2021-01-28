Вдова Ларрі Кінга розповіла, що він помер не від коронавірусу: деталі

Знаменитий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років. Повідомлялося, що причиною смерті стало інфікування коронавірусом, проте тепер вдова медійника Шон Кінг розповіла, що його життя забрала інша інфекція.

Джерело: Entertainment Tonight

Кохана відомого телеведучого поділилася подробицями останньої розмови з чоловіком. Шон Кінг зізналася, що спілкувалася з Ларрі напередодні його смерті і він попросив її лише про одне. Більше читайте далі у матеріалі.

До теми Помер журналіст Ларрі Кінг

Вдова Ларрі Кінга про останню розмову з ним

На час смерті журналіст перебував у лікарні. Його госпіталізували декілька тижнів тому з коронавірусом. Кохана Ларрі Кінга поділилася, що їхня остання розмова відбулася за допомогою додатку FaceTime.

Йому було важко говорити, проте він хотів бути впевненим в тому, що я почула одне повідомлення: "Я кохаю тебе, потурбуйся про хлопців",

– розповіла Шон.

Зазначимо, у Ларрі Кінга та його дружини є двоє синів – 21-річний Ченс та 20-річний Кеннон.

Шон Кінг про причину смерті чоловіка

Після смерті журналіста у ЗМІ з'явилися новини про те, що її спричинив COVID-19, проте Шон Кінг спростувала цю інформацію.

Це була інфекція, сепсис. Ларрі був готовий піти. Знаєте, він ніколи не хотів йти з цього світу, але його крихке маленьке тіло вже багато разів було уражене різними хворобами. Коли ми почули слово "коронавірус", наші серця стиснулися. Але Ларрі переміг COVID-19, не збирався так легко здаватися. Врешті-решт його життя забрала зовсім інша інфекція,

– поділилася Шон Кінг.

Що відомо про стан здоров'я Ларрі Кінга

Журналіст вже багато років мав проблеми зі здоров'ям. Протягом тривалого часу він боровся з цукровим діабетом 2-го типу, а у 2017 році розповів, що бореться з раком легенів. У 2019 році телеведучому прооперували серце.

Також на стан здоров'я знаменитості вплинули смерті дітей. У 2020 році одного місяця померли його 51-річна донька Чая та 65-річний син Енді.

3 січня стало відомо, що 87-річного Ларрі Кінга госпіталізували з коронавірусом. 23 січня у мережі з'явилася інформація про його смерть.