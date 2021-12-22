Чимало людей прагнуть на час зими в Україні переїхати в тепло. Так зробила Василіса Фролова. Вона проводить останні дні 2021 року на узбережжі Індійського океану.
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Василіса Фролова відпочиває в Занзібарі
Телеведуча опублікувала серію яскравих фото, які зробила на узбережжі океану. Вона постала перед камерою у літньому комбінезоні, що складався з короткого топа насиченого жовтого кольору та широких вкорочених штанів з високою посадкою та яскравим принтом.
Коротке волосся вона вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. А на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів пляжний look довершили сонцезахисні окуляри з темними лінзами та білою оправою.
На руках зірка тримала маленького сина Родіона.
Василіса Фролова на узбережжі Індійського океану / Фото з інстаграму телеведучої
У коментарях прихильники залишають багато приємних слів на адресу Василіси та її літнього образу.
- "Комбінезон неймовірний! Одразу звернула на нього увагу!"
- "Краса!"
- "Дуже життєствердний комбінезон. Він випромінює енергію сонця! Вам дуже пасує! А Ваш син – справжня модель".
- "Хочу собі таку тканину!"