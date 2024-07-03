На фронті загинув письменник і юрист Василь Паламарчук

У середу, 3 липня, на фронті загинув український письменник і юрист Василь Паламарчук з позивним Адвокат. Він ніс службу на східному напрямку.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Трагічну звістку повідомили в Олешківській територіальній громаді, звідки Василь Паламарчук родом.

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На фронті загинув Василь Паламарчук

Життя військового обірвалося у віці 43 років.

Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік і люблячий батько трьох дітей,

– йдеться у повідомленні.

Василь Паламарчук у 2014 – 2015 роках брав участь у бойових діях в лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу. Воїн також є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби в ті роки.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, він знову долучився до лав військових та став на захист Батьківщини. Василь Паламарчук звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним захисника Василя Паламарчука. Вічна пам'ять Герою!