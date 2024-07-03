На фронті загинув письменник і юрист Василь Паламарчук
Джерело:Олешківська територіальна громада
У середу, 3 липня, на фронті загинув український письменник і юрист Василь Паламарчук з позивним Адвокат. Він ніс службу на східному напрямку.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Трагічну звістку повідомили в Олешківській територіальній громаді, звідки Василь Паламарчук родом.
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На фронті загинув Василь Паламарчук
Життя військового обірвалося у віці 43 років.
Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік і люблячий батько трьох дітей,
– йдеться у повідомленні.
Василь Паламарчук у 2014 – 2015 роках брав участь у бойових діях в лавах 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу. Воїн також є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби в ті роки.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, він знову долучився до лав військових та став на захист Батьківщини. Василь Паламарчук звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині.