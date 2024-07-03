Воин погиб во время выполнения боевого задания. Трагическую весть сообщили в Олешковской территориальной общине, откуда Василий Паламарчук родом.

Читайте также Без мамы остались трое детей: на фронте погибла защитница и поэтесса Оксана Короткая

На фронте погиб Василий Паламарчук

Жизнь военного оборвалась в возрасте 43 лет.

Сегодня на восточном направлении, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук – любящий муж и отец троих детей,

– говорится в сообщении.

Василий Паламарчук в 2014 – 2015 годах участвовал в боевых действиях в рядах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода. Воин также является автором книги "Военный хлам", в которой изложил опыт службы в те годы.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, он снова присоединился к рядам военных и стал на защиту Родины. Василий Паламарчук освобождал Киевскую область, воевал на Харьковщине и Донетчине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным защитника Василия Паламарчука. Вечная память Герою!