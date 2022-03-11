Ваші діти проклянуть вас, – Санта Дімопулос про росіян, що "ховаються за сталінськими гаслами"

Українська співачка Санта Дімопулос вкотре емоційно звернулась до росіян. Вона з усього серця побажала їм відчути ті самі "блага", з якими окупанти прийшли на наші землі.

Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос жорстко звернулась до росіян. Цього разу вона не закликала їх до дій, але пояснила, що спричинить їхня бездіяльність у період війни з Україною.

До слова Вас обманюють, – Санта Дімопулос звернулася до росіян з закликом відкрити очі на події в Україні

Санта Дімопулос звернулась до росіян

Виконавиця зауважила, що вірить в карму. Тому впевнена в тому, що всі вчинки чи бездіяльність матимуть наслідки для майбутніх поколінь.

І якщо ви, боягузливі люди, думаєте сховатися за тупими пропагандистськими відмовками чи смішними сталінськими гаслами, то знайте: наші ненависть і прокляття наздоганятимуть вас у десятках поколінь,

– сказала Санта Дімопулос.

Зірка додала, що факт залишиться фактом – саме росіяни вторглися в Україну та саме їхні бомби вбивають наше населення.

"Пройде не так багато часу і ваші діти проклянуть вас за ваше боягузтво, обман і бездіяльність – тому що їх долю ізгоїв у цьому світі на десятиліття, а може і століття вони успадкують від вас і з вашої боягузливої, мовчазної згоди з тим, що відбувається зараз в моїй країні. Нам, на відміну від вас, не потрібні пропагандистські ролики зразка радянського союзу, щоб пояснити нашим дітям те, що відбувається – вони бачать це на власні очі: смерть, руйнування та біль нашого народу", – написала артистка.

Санта Дімопулос приєдналась до всіх прокльонів, які сьогодні лунають в бік тих, хто "прямо чи опосередковано причетний до геноциду українців".

Ніхто і ніколи не зможе переконати наших дітей, що все це було зроблено в "благо нашого народу" – і я з усього серця, що кровоточить, бажаю вам таких "благ"!

– підсумувала знаменитість.

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Текст публікації Санти Дімопулос

Я вірю в карму – тільки недалекий може сперечатися з причинно-наслідковим зв'язком всього в цьому світі. Всі наші вчинки (або бездіяльності), наші думки та бажання незримо переплетені у нескінченний потік енергії, який формує не лише наше життя, але й долі багатьох поколінь, які прийдуть після нас.

І якщо ви, боягузливі люди, думаєте сховатися за тупими пропагандистськими відмовками чи смішними сталінськими гаслами, то знайте: наші ненависть і прокляття наздоганятимуть вас у десятках поколінь. Ви можете розповідати один одному будь-які казки про те, що відбувається зараз в Україні: але факт залишається і завжди буде фактом, – це ваші солдати прийшли на нашу землю і ваші ракети, бомби, снаряди та кулі падають наших дітей, жінок та старих людей.

Пройде не так багато часу і ваші діти проклянуть вас за ваше боягузтво, обман і бездіяльність – тому що їх долю ізгоїв у цьому світі на десятиліття, а може і століття вони успадкують від вас і з вашої боягузливої, мовчазної згоди з тим, що відбувається зараз в моїй країні. Нам, на відміну від вас, не потрібні пропагандистські ролики зразка радянського союзу, щоб пояснити нашим дітям те, що відбувається – вони бачать це на власні очі: смерть, руйнування та біль нашого народу. Ніхто і ніколи не зможе переконати наших дітей, що все це було зроблено в "благо нашого народу" – і я з усього серця, що кровоточить, бажаю вам таких "благ"! (Окрім усіх усвідомлених і росіян, які виступили проти війни, які виїхали з країни з диявольським режимом і допомагають українцям у цей жахливий період).

З усім болем і злістю яка накопичилася в моєму серці я приєднуюсь до прокльонів всіх наших жінок на адресу всіх тих, хто прямо чи опосередковано причетний до геноциду Мого Народу, що відбувається зараз у Моїй країні!