У вас є можливість виїхати в інші країни, – Ньютон про Лорак і Тодоренко, які мовчать про війну

Співачка Міка Ньютон, яка ще в 2011 році еміргувала в США, зізналася, що не розуміє Ані Лорак та Регіну Тодоренко, які бояться говорити про війну. На думку артистки, талановита людина зможе знайти роботу в будь-якій країні.

Українки Ані Лорак та Регіна Тодоренко не засуджують війну, яку розпочала Росія. Вони відсиджуються в країні-агресорці та замовчують звірства, які вона вчиняє на їхній батьківщині.

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У вас є можливість виїхати в інші країни. Я вважаю, якщо людина справді талановита, то вона може заробляти в будь-якій точці світу. Навіщо ти тримаєшся за сцену? Я без сцени чудово почуваюся вже понад 8 років. Хоча виросла на сцені, співаю з 5 років. І не знала, що можна бути не на сцені. Я емігрантка, раніше менше грошей заробляла,

– звернулася Ньютон до Лорак і Тодоренко.

У 2014 році Міка Ньютон вирішила, що не співпрацюватиме з людьми, які мають хоча б якесь відношення до Росії: "Моя сестра служить в українській армії, тому в 2014 році я прекрасно знала, що відбувається. Для мене це був вибір, про який ніколи нікому не розповідала. Я спокійно жила в США, розвивала свою кар'єру, заробляла тут гроші".

Якщо людина 24 лютого не прийняла рішення розірвати всі стосунки з Росією, то для мене такої людини просто немає. Я розчарована, але якщо вони себе показують так, то може нам і не потрібні такі артисти, щоб вони називали себе українцями. Ви маєте здати свої паспорти,

– наголосила Міка Ньютон.

Українські зірки у перші тижні війни неодноразово зверталися до артистів родом з України, які розвивають кар'єру в Росії. Лорак і Тодоренко вирішили мовчати і не засуджувати Росію. У той час, як чимало росіян виїхали з країни через свою антивоєнну позицію, ці дві виконавиці продовжують мовчати. Російські солдати вбивають їхніх земляків, а вони мовчать.