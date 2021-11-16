Ґвалтував, бив током й підпалював: мережу сколихнули моторошні збочення Мериліна Менсона

Одіозність, жостокість й аморальність – це ті риси, які описують не лише творчість Мериліна Менсона, а й його спосіб життя. Про садистські "вподобання" американського рок-виконавця говорив весь світ й нещодавно з'явились нові страхітливі факти щодо музиканта. Бувши у стосунках з декількома жінками, Менсон катував їх й навіть замикав у спеціальній кімнаті, де тримав жертв без їжі і води.

Видання Rolling Stone провело масштабне розслідування стосовно персони Мериліна Менсона, справжнє ім'я якого Брайан Ворнер. Співак відомий своїми гучними скандалами й жорстокими витівками, однак справа набрала величезного розголосу, коли з'явились нові подробиці сексуальних знущань й залякувань Менсона.

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Своє життя рок-музикант веде доволі активно і часто змінював партнерок, які згодом привідкрили залаштунки їхніх стосунків і звинуватили його в аб'юзі. Декілька ексжінок Мериліна Менсона подали на нього судові позови, проте адвокати виконавця стверджують, що всі звинувачення є сфабрикованими.

"Кімната поганих дівчаток"

Для проживання Мерилін Менсон винайняв житло у Західному Голлівуді. Попередньо у цій квартирі жили орендарі, які займались звукозаписом й збудували у кутку однієї з кімнат скляну звукоізольовану конструкцію, де і записували музику.

Коли ж Менсон переїхав в оселю, то вирішив не забирати мінікімнату, а забажав використати її зі збоченими цілями. Зі слів знайомих та колег рок-музиканта, саме цю скляну "будку" він перетворив на одинарну камеру, яка використовувалася для психологічного катування жінок.



Мериліна Менсона звинувачують у насильстві / Фото з інстаграму співака

Співак часто заганяв туди своїх подружок, тримаючи їх усередині годинами, щоб покарати за найдрібніші провини. Ексдівчина Менсона, манекенниця Ешлі Морган Смітлайн розповідала, що він неодноразово змушував її сидіти у "камері" й не випускав, навіть коли вона сильно просила.

"Навіть якби я кричала, мене ніхто б не почув. Спочатку я билась, але йому подобалась ця боротьба. Я зрозуміла, що мої дії давали йому те, чого він хотів. Тож, у такій ситуації я відключалась і намагалась думати про щось інше",

– ділилась Смітлайн.

Сам музикант не приховував фактів такого насилля, а навіть пишався ними й розповідав про Bad Girls Room з хвалькуватим тоном. Своїй помічниці Ешлі Уолтерс, Мерилін Менсон казав, що може замкнути у цій звукоізольованій кімнаті будь-кого, хто видасться йому поганим.

Стіни дому Менсона прикрашали кров та вирізки з порножурналів

Ті, хто відвідував житло Менсона розповіли, що його квартира була прикрашена кров'ю, свастиками та вирізаними фотографіями з порножурналів. Килими, меблі та прикраси були чорними, як і штори, які він використовував, щоб у дім зовсім не потрапляло сонячне світло. Джерела стверджують, що температура у домі постійно підтримувалася холодною, а якщо хтось регулював термостат, то співак нібито влаштовував істерики і ламав меблі.



Мериліна Менсона звинувачують у зґвалтуваннях / Фото з інстаграму співака

Як інформують усі численні жертви виконавця, саме у цьому домі й відбувались неодноразові акти психічного, фізичного та сексуального насильства над ними. Зокрема зірка "Гри престолів" – акторка Есме Б'янко розказала, що під час їхніх стосунків музикант часто ображав її, не дозволяв спати і їсти, а також бив електричним струмом і ґвалтував протягом двох років. Актриса навіть згадала моторошний момент, коли Менсон не володів собою й накинувся на неї з сокирою.

Співак психологічно тиснув на своїх жертв

Багато людей, які знали співака, кажуть, що він був майстром "методів контролю розуму", наприклад, просив своїх співробітників чи прихильників стежити одне за одним і повідомляти йому про будь-який бруд, який вони знайдуть.

Спочатку до всіх своїх жертв Менсон ставився дуже тепло, закидав компліментами й навіть наполягав, аби вони обирали весільні сукні, а потім, з часом, розпочинав знущання, коли жінки були до нього максимально прихильними.

"Менсон — це той тип людини, який шукає слабкості в інших. Він знаходив щось таке, що могло дуже сильно сколихнути людину й навіть довести її до розпачу. Потім, кожного разу під час спілкування з цією людиною він використовував цю "слабинку" проти неї. Це було дуже маніпулятивно і неприємно",

— каже один із інсайдерів.

Так було і з моделлю Ешлі Морган Смітлайн. Жінка розповіла, що була дуже вразливою для всіх тих, хто проявляв любов чи турботу стосовно неї. Тож при їхніх зустрічах рок-музикант одразу починав називати Ешлі "ідеальною дівчиною для нього". Смітлайн стверджує, що у цих стосунках було багато "попереджувальних знаків", проте вона їх не сприймала, адже була наївною. У ході стосунків, Мерилін Менсон почав поводитись неадекватно й знущався над Смітлайн.

У позові жінка описала, що артист душив її, кусав, підпалював для свого сексуального задоволення і навіть кілька разів ґвалтував. У документі стверджується, що протягом їхніх стосунків Менсон без згоди Смітлайн вирізав ініціали "ММ" на її стегні, а також кинув ніж у модель, який ледь не зачепив її обличчя.



Відомі нові факти сексуального скандалу з Мериліном Менсоном / Фото з інстаграму

Ще одною жертвою домагань Менсона стала 33-річна американська акторка Еван Рейчел Вуд. Жінка звинуватила рокера в насильстві та аб'юзі, які тривали багато років. 52-річний музикант нібито почав залицятися до дівчини ще тоді, коли вона була підлітком. Актриса розповіла, що співак "промивав їй мізки, змушував підкорятися і шантажував".

До слова, ексдружина співака – модель Діта фон Тіз зізналась, що за сім років стосунків співак не проявляв до неї жодної агресії, а насильницьким проявам не було місця в їхньому шлюбі. Сам Мерилін Менсон свою провину заперечує та наголошує, що оприлюднені факти "спотворюють минуле.