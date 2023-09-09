Я втомилася, – Марініна пояснила, чому наважилася публічно говорити про насильство від Войтенка

Після розлучення Костянтина Войтенка та Валентини Марініної пройшов рік. Проте лише тепер жінка публічно написала пост в соцмережі про домашнє насильство від актора. Колишня дружина Войтенка пояснила, чому зараз наважилася про це говорити.

У мережі не вщухає скандал з Костянтином Войтенко та його колишньою дружиною. Днями Валентина Марініна вперше зізналася, що чоловік знущався з неї та бив.

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Чому Марініна підняла цю тему зараз

Валентина дала інтерв'ю, у якому розповіла деталі скандалу. Вона пояснила, що давно розійшлася з актором. І якби в них не було спільної дитини, вони б не спілкувалися та жили далі.

Мені не було спокійно. Він (Костянтин Войтенко, – 24 Канал) спілкувався з дитиною, погрожував мені. І це страшно, я живу на цьому постійному адреналіні. Я переїхала за тисячі кілометрів, але через спілкування, маніпуляції дитиною… Я втомилася,

– відповіла Марініна.

За її словами, вона не очікувала такого публічного резонансу.

"Я коли писала цей допис, не думала, що підніметься аж така хвиля. Мені було страшно. Я сподіваюся, що все буде на краще, хоча зараз я не усвідомлюю, як все складеться…", – заявила ексдружина Войтенка.

Валентина не приховує – втомилася від цих погроз колишнього чоловіка. Вона розуміє, що її ніхто не захистить, зараз танцівниця отримує погрози від Войтенка та його родичів.

У мене не було ідей доводити в суді, боротися… Я хотіла це припинити. І єдиний метод – не спілкуватися з ним. Але вчинено, як вчинено. Я не кажу, що я не помиляюся, не кажу, що правильно було писати цей пост, я не знаю,

– відповіла Марініна.

Виявляється, сестра актора писала їй, що "наваляє" Валентині. Сам Войтенко постійно погрожує судами, що забере дитину.

На її думку, Костянтин хоче конфлікту, він не хоче домовлятися, а натомість хоче принизити колишню дружину.

"Я собі думаю – що мені втрачати? Я вже втратила все, що могла. І я написала цей пост просто від безсилля…. І я така не одна, скільки таких жінок в Україні", – відповіла Валентина.

Чи подаватиме Валентина до суду

На запитання ведучої, чи має Марініна докази домашнього насильства, ексдружина Войтенка запевила, що в неї були синці, вона мала фото, але не хоче про це говорити через погрози.

"Я зараз хочу хоч якось себе захистити, тому не буду про це говорити", – додала Валентина.

На питання, чи буде вона подавати в суд, щоб довести насильство, Манінана відповіла, що з міркувань безпеки її та дитини не буде відповідати на це питання.

Мені зараз так боляче… Я не хочу нічого говорити про свою дитину. Є я і є він… Лише я буду витягувати нас цієї історії, як нам жити і потім повернутися в Україну після цього, як Емілії піти до школи?… Жінки тому й мовчать, бо вони оберігають своїх дітей,

– вважає Валентина.

Дивіться повне інтерв'ю з Валентиною Марініною: відео

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