Я втомилася, – Марініна пояснила, чому наважилася публічно говорити про насильство від Войтенка
Після розлучення Костянтина Войтенка та Валентини Марініної пройшов рік. Проте лише тепер жінка публічно написала пост в соцмережі про домашнє насильство від актора. Колишня дружина Войтенка пояснила, чому зараз наважилася про це говорити.
У мережі не вщухає скандал з Костянтином Войтенко та його колишньою дружиною. Днями Валентина Марініна вперше зізналася, що чоловік знущався з неї та бив.
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Чому Марініна підняла цю тему зараз
Валентина дала інтерв'ю, у якому розповіла деталі скандалу. Вона пояснила, що давно розійшлася з актором. І якби в них не було спільної дитини, вони б не спілкувалися та жили далі.
Мені не було спокійно. Він (Костянтин Войтенко, – 24 Канал) спілкувався з дитиною, погрожував мені. І це страшно, я живу на цьому постійному адреналіні. Я переїхала за тисячі кілометрів, але через спілкування, маніпуляції дитиною… Я втомилася,
– відповіла Марініна.
За її словами, вона не очікувала такого публічного резонансу.
"Я коли писала цей допис, не думала, що підніметься аж така хвиля. Мені було страшно. Я сподіваюся, що все буде на краще, хоча зараз я не усвідомлюю, як все складеться…", – заявила ексдружина Войтенка.
Валентина не приховує – втомилася від цих погроз колишнього чоловіка. Вона розуміє, що її ніхто не захистить, зараз танцівниця отримує погрози від Войтенка та його родичів.
У мене не було ідей доводити в суді, боротися… Я хотіла це припинити. І єдиний метод – не спілкуватися з ним. Але вчинено, як вчинено. Я не кажу, що я не помиляюся, не кажу, що правильно було писати цей пост, я не знаю,
– відповіла Марініна.
Виявляється, сестра актора писала їй, що "наваляє" Валентині. Сам Войтенко постійно погрожує судами, що забере дитину.
На її думку, Костянтин хоче конфлікту, він не хоче домовлятися, а натомість хоче принизити колишню дружину.
"Я собі думаю – що мені втрачати? Я вже втратила все, що могла. І я написала цей пост просто від безсилля…. І я така не одна, скільки таких жінок в Україні", – відповіла Валентина.
Чи подаватиме Валентина до суду
На запитання ведучої, чи має Марініна докази домашнього насильства, ексдружина Войтенка запевила, що в неї були синці, вона мала фото, але не хоче про це говорити через погрози.
"Я зараз хочу хоч якось себе захистити, тому не буду про це говорити", – додала Валентина.
На питання, чи буде вона подавати в суд, щоб довести насильство, Манінана відповіла, що з міркувань безпеки її та дитини не буде відповідати на це питання.
Мені зараз так боляче… Я не хочу нічого говорити про свою дитину. Є я і є він… Лише я буду витягувати нас цієї історії, як нам жити і потім повернутися в Україну після цього, як Емілії піти до школи?… Жінки тому й мовчать, бо вони оберігають своїх дітей,
– вважає Валентина.
Дивіться повне інтерв'ю з Валентиною Марініною: відео
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі
- Колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.
- Після публічної заяви Валентина почала отримувати повідомлення від колег та підписниць про те, що Костянтин ще й зрадник. За словами дівчат, він натякав їм на інтимні стосунки й мало не домагався.
- Згодом на скандал щодо домашнього насилля відреагувала й пресслужба Нового каналу, в проєктах якого знімається актор Костянтин Войтенко. Там повідомили, що їхньої офіційної реакції немає тому, що факт насильства наразі не доведений.
- Декілька днів актор ніяк не реагував на звинувачення. Втім, зрештою вирішив дати публічну відповідь. Чоловік наголосив, що Валентина намагається публічно знищити його та кар'єру. Тож, за його словами, всі звинувачення та докази будуть розглядатися в суді.