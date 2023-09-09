Я устала, – Маринина объяснила, почему решилась публично говорить о насилии от Войтенка

После развода Константина Войтенко и Валентины Марининой прошел год. Однако только теперь женщина публично написала пост в соцсети о домашнем насилии от актера. Бывшая жена Войтенко объяснила, почему сейчас решилась об этом говорить.

В сети не утихает скандал с Константином Войтенко и его бывшей супругой. На днях Валентина Маринина впервые призналась, что муж издевался над ней и избивал.

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Почему Маринина подняла эту тему сейчас

Валентина дала интервью, в котором поведала детали скандала. Она объяснила, что давно разошлась с актером. И если бы у них не было общего ребенка, они не общались бы и жили дальше.

Мне не было спокойно. Он (Константин Войтенко, – 24 Канал) общался с ребенком, угрожал мне. И это жутко, я живу на этом неизменном адреналине. Я переехала за тысячи километров, но из-за общения, манипуляции ребенком… Я устала,

– ответила Маринина.

По ее словам, она не ожидала столь публичного резонанса.

"Я когда писала это сообщение, не думала, что поднимется такая волна. Мне было страшно. Я надеюсь, что все будет на лучшее, хотя сейчас я не отдаю себе отчета, как все сложится…", – заявила эксдружина Войтенко.

Валентина не скрывает – устала от этих угроз бывшего мужа. Она понимает, что ее никто не защитит, сейчас танцовщица получает угрозы от Войтенко и его родственников.

У меня не было идей доказывать в суде, сражаться… Я хотела это прекратить. И единственный метод – не общаться с ним. Но поступила, как поступила. Я не говорю, что я не ошибаюсь, не говорю, что правильно было писать этот пост, я не знаю,

– ответила Маринина.

Оказывается, сестра актера писала ей, что "наваляет" Валентине. Сам Войтенко постоянно угрожает судами, что отнимет ребенка.

По ее мнению, Константин хочет конфликта, он не хочет договариваться, а хочет унизить бывшую жену.

"Я думаю, что мне терять? Я уже потеряла все, что могла. И я написала этот пост от бессилия. И я такая не одна, сколько таких женщин в Украине?", – ответила Валентина.

Будет ли Валентина подавать в суд

На вопрос ведущей, имеет ли Маринина доказательства домашнего насилия, эксжена Войтенка заверила, что у нее были синяки, она имела фото, но не хочет об этом говорить из-за угроз.

"Я сейчас хочу как-то себя защитить, поэтому не буду об этом говорить", – добавила Валентина.

На вопрос, будет ли она подавать в суд, чтобы доказать насилие, Манинана ответила, что из соображений безопасности ее и ребенка не будет отвечать на этот вопрос.

Мне сейчас так больно… Я не хочу ничего говорить о своем ребенке. Есть я и есть он… Только я буду вытаскивать нас этой истории, как нам жить и потом вернуться в Украину после того, как Эмилии пойти в школу?

– считает Валентина.

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