Вакарчук виконав гімн на церемонії нагородження бійців ЗСУ в роковини вторгнення: потужне відео

У роковини повномасштабної агресії Росії проти України музикант Святослав Вакарчук виконав гімн на церемонії нагородження президентом захисників, волонтерів та родичів загиблих бійців ЗСУ.

В цей день, 24 лютого, президент Володимир Зеленський нагородив українських волонтерів та військових, які воюють чи поклали життя за Україну. Участь взяв і співак Святослав Вакарчук, він урочисто відкрив захід, виконавши гімн України.

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Співак заявив, що для нього велика честь бути в цей день з воїнами, які захищають нас. "Честь розпочати цей день гімном нашої держави", – сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук заспівав гімн: дивіться відео з нагородження військових



Музикант додав, що сьогодні, 24 лютого, в роковини вторгнення Росії буде багато спогадів.

Є речі, про які згадуєш постійно, а є такі, про які б не згадувати більше ніколи. Але я вважаю, що час спогадів ще прийде. А сьогодні важливо сконцентруватися на діях, що ведуть до перемоги,

– написав Святослав Вакарчук.

Зірковий артист також показав фото з нагородження українських бійців. "Вдячність вам, хлопці і дівчата", – сказав він.

Вакарчук виконав гімн на церемонії нагородження бійців ЗСУ / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук зараз займається тим, що підтримує дух військових з допомогою пісень та імпровізованих концертів. Зокрема, нещодавно співак опублікував відео з центру Бахмута на тлі руїн і показав, як співає "Червону руту" в укритті разом із захисниками.

До слова, минув рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ранок 24 лютого для кожного українця тягнеться уже довгих 365 днів. Час, який пронизаний болем, втратами, гнівом та сміливістю небачених масштабів. 24 Канал зібрав 100 фото, які болісно нагадують про усе пережите. Кадри, які печуть під ребрами і вже увійшли в історію, і які доводять нашу незламність.