Вакарчук щемливо привітав полоненого командира "Азова" з днем народження: Відчув його, як людину

Український артист Святослав Вакарчук мав нагоду поспілкуватись з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком, поки той ще був у заблокованому Маріуполі. Сьогодні захисник святкує 31-річчя, тому артист вирішив підтримати його публічним привітанням.

Наразі Денис Прокопенко та інші військові перебувають у полоні після наказу припинити оборону Маріуполя та "Азовсталю". Хоч Денис рідко виходить на зв'язок, проте вище керівництво України переконує, що росіяни надали задовільні умови перебування полоненим. Родичі полонених натомість кажуть про протилежне.

Важливо "Ні на хвилину не забуваємо": у Дениса "Редіса" Прокопенка сьогодні день народження

Прокопенку – 31

Аби Денис Прокопенко після обміну полоненими зміг побачити привітання від лідера "Океану Ельзи", Вакарчук записав кілька щемливих слів для нього:

Сьогодні день народження у Дениса Прокопенка, легендарного командира легендарного полку "Азов", який захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування телефоном я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююсь ним як воїном та пишаюсь як патріотом,

– сказав Вакарчук.

Він побажав молодому командиру "Азова" та його побратимам з мужністю та силою пройти усі випробування та швидше повернутись додому, до рідних, до української землі. А родинам військових побажав віри та терпіння.

До привітань також долучилась співачка Руслана та продюсерка Олена Мозгова.



Руслана привітала Дениса Прокопенка / Скриншот з фейсбуку



Мозгова долучилась до привітань Прокопенка / Скриншот з фейсбуку

Що відомо про Дениса Прокопенка