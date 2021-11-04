Вагітною привели на розстріл, – Леся Нікітюк побувала в рідному селі та розповіла історію бабусі

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк побувала в рідному селі Великий Скнит, що в Хмельницькій області. Зірка показала будинок своєї бабусі та розповіла, як під час війни німецькі окупанти хотіли розстріляти її на 8 місяці вагітності.

Леся Нікітюк відвідала бабусю та дідуся, які вже спочивають з Богом. Вона побувала в селі, пригадала дитинство та розповіла проникливу історію своєї сім'ї.

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Історія бабусі Лесі Нікітюк

Блогерка розповіла, що її бабуся Надія працювала поштаркою і проводила весілля. Однак у 1942 році у її життя прийшов жах. Леся сфотографувала двері, перед якими її бабусю хотіли розстріляти німці.

"Ось у ці двері в 1942 році мою бабусю привели на розстріл. За те, що вона не заплатила податки! Тоді вона була на восьмому місяці вагітності. У кімнаті цієї будівлі на підлозі вже лежала розстріляна вагітна жінка. Німецький військовий Зачек крутив пістолет і погрожував смертю. У цей момент почалася бійка в іншій кімнаті. Зачек пішов на підмогу до своїх, а бабуся вистрибнула у вікно й тікала полями, болотами, переховувалася в лісах декілька днів, була голодна. І все це з дитиною під серцем. Вона тоді врятувалася", – розповіла Леся.

А дідусь телеведучої був у той час на війні. Повернувся у 1945 році. Його нагородили Орденом Слави й медалями.

Нарешті я здійснила подорож в минуле. Минуле, яке я ніколи не забуду. Село Великий Скнит – тут жили мої дідусь Петро і бабуся Надія. Любов до них, назавжди в моєму серці!

– зворушливо написала Леся.

Також вона показала надзвичайно душевне фото, де сиділи біля могили дідуся та бабусі.

Леся Нікітюк в рідному селі / Фото з інстаграму телеведучої