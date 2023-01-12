Мене проклинають, – вагітна Євгенія Емеральд після госпіталізації відповіла на хейт

Снайперка Євгенія Емеральд тривалий час не була в мережі, а нещодавно повідомила, що її госпіталізували через погане самопочуття. На захисницю постійно ллється хейт, вона не втрималася і відповіла всім, хто пише негативні коментарі.

За час повномасштабного вторгнення Євгенія стала медійною військовою. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів, оскільки двічі перехворіла на грип і після цього погано почувалася.

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Євгенія Емеральд відповіла хейтерам

Захисниця опублікувала в інстаграмі розлогий допис, в якому порушила тему відкритих обличчів снайперів та медійних військових.

Я була добровольцем на початку вторгнення. Так сталося, що хтось був з АК, хтось з кулеметом, хтось з дронами, а я з 308 калібром! Я не таємний агент, не кілер, не працювала ніколи на державних таємних посадах. Я не ховала свого обличчя, як і багато військових, бо я просто стала на захист українців і своєї сім'ї! Різниця в зброї!

– емоційно висловилася Емеральд.

Це була відповідь Євгенії на закиди про те, що снайпери не відкривають обличчя. Захисниця пояснила, що для якихось спецзавдань – так, але зараз величезна частина цивільного населення стали військовими, але вони не ховаються. Як приклад, Емеральд навела снайпера Воллі, який не ховає свого обличчя, але є снайпером.

Якщо "диванникам" буде легше, вважайте, що мене не було на війні. Видихайте, я давно в тилу, а скоро в декрет (а після пологів одразу в Раду),

– жартома відповіла Емеральд.

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Також Євгенію часто звинувачують в тому, що про неї пишуть ЗМІ, а про багатьох інших військових – ні: "А чому одні люди стають відомими артистами, а інші ні? Це життя! Треба вчитися більше радіти за інших. Комусь щастить, а комусь ні. Хочу нагадати, хто наш ворог. Нащо воювати один з одним?".

"Я пройшла всі етапи: від сліз і розпачу до гумору. Зараз я отримую задоволення від кожного поганого коментаря в фейсбуці (а їх багато), бо з кожним хейтом розумію, що я попереду. Мені просто шкода всіх цих злих людей! Вони мене проклинають, стверджують, що я не була на фронті, що в мене накачана вся зовнішність, що я залетіла в танку, окопі ще десь. Постійно пишуть, як я їм набридла, але читають і коментують все! Пишуть, що я коханка політика, що я плачу за всі статті. Пишіть ще більше! Коли мені набридають соціальні мережі, чи лінь давати інтерв'ю – ви мене надихаєте", – звернулася Емеральд до хейтерів.

Нагадаємо, раніше Євгенія вже відповідала хейтерам. Жінка зізнавалася, що у тилу набагато важче, ніж на фронті, бо її постійно критикують. Вона нагадала, що 24 лютого пожертвувала всім заради справедливості, свободи та майбутнього – ювелірним бізнесом, який будувала роками, здоров'ям, яке "гробила протягом 6,5 місяців". В Емеральд немає ні нагороди, ні грамоти, ні звання, тож інтерв'ю вона дає не задля піару, а задля боротьби з пропагандою.