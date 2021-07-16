Вагітна Влада Седан знялась у ніжній фотосесії: світлини у вишуканій сукні

16 липня 2021 , 11:11
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Джерело:

інстаграм Влади Седан

Українська журналістка та дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан очікує народження первістка. Днями вона знялась у розкішній фотосесії, де показала вагітний животик у блакитній сукні.

Відома українська журналістка та дружина футболіста Зінченка Влада Седан часто ділиться світлинами з прихильниками. Цього разу вона зачарувала мережу, адже опублікувала на сторінці миловидні кадри у ніжному образі.

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Нові фото вагітної Влади Седан

Журналістка позувала перед камерою у вишуканій напівпрозорій блакитній сукні з плісируванням. Об'ємні рукави виглядали немов крила, а неширокий атласний пояс закцентував на округлому животику. Влада ніжно притримувала його руками.

Чарівний образ зірки доповнювали лаконічні сережки з камінцями та тонкий срібний ланцюжок з підвіскою. Особливої ніжності look додавав рожевий манікюр.

Влада Седан розпустила біляве волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Дружина футболіста підкреслила очі коричневими тінями й тонкими стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.


Влада Седан у фотосесії / Фото з інстаграму Влади Седан


Влада Седан у фотосесії / Фото з інстаграму Влади Седан

Зворушлива серія фото від Влади Седан розчулила мережу. Шанувальники діляться враженнями від миловидних знімків:

  • "Ми любимо тебе";
  • "Чарівна жінка";
  • "Яка ніжність";
  • "Як красиво";
  • "Чарівна";
  • "Як гарно".
Автор: Марія Касій