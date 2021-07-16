Вагітна Влада Седан знялась у ніжній фотосесії: світлини у вишуканій сукні
Джерело:інстаграм Влади Седан
Українська журналістка та дружина футболіста Олександра Зінченка Влада Седан очікує народження первістка. Днями вона знялась у розкішній фотосесії, де показала вагітний животик у блакитній сукні.
Відома українська журналістка та дружина футболіста Зінченка Влада Седан часто ділиться світлинами з прихильниками. Цього разу вона зачарувала мережу, адже опублікувала на сторінці миловидні кадри у ніжному образі.
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Нові фото вагітної Влади Седан
Журналістка позувала перед камерою у вишуканій напівпрозорій блакитній сукні з плісируванням. Об'ємні рукави виглядали немов крила, а неширокий атласний пояс закцентував на округлому животику. Влада ніжно притримувала його руками.
Чарівний образ зірки доповнювали лаконічні сережки з камінцями та тонкий срібний ланцюжок з підвіскою. Особливої ніжності look додавав рожевий манікюр.
Влада Седан розпустила біляве волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Дружина футболіста підкреслила очі коричневими тінями й тонкими стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
Влада Седан у фотосесії / Фото з інстаграму Влади Седан
Влада Седан у фотосесії / Фото з інстаграму Влади Седан
Зворушлива серія фото від Влади Седан розчулила мережу. Шанувальники діляться враженнями від миловидних знімків:
- "Ми любимо тебе";
- "Чарівна жінка";
- "Яка ніжність";
- "Як красиво";
- "Чарівна";
- "Як гарно".