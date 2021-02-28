Вагітна Василіса Фролова розсекретила, хто батько її первістка

Українська телеведуча Василіса Фролова перебуває на останніх місяцях вагітності. Тільки нещодавно вона вперше розповіла про те, що батьком первістка зірки є телевізійний продюсер.

Відома українська ведуча Василіса Фролова раніше не розсекречувала, хто є батьком її майбутньої дитини. Однак вагітна зірка зізналась, що в її первістка є татусь, і він – телевізійний продюсер.

Дивіться також Молюся і починаю тужитися, – Андрій Джеджула розповів про партнерські пологи

Василіса Фролова про батька дитини

43-річна знаменитість зізналась, що вагітність була незапланованою, а також природньою. А батьком її майбутньої дитини є доволі відома особистість у світі телебачення.

Це дійсно міцні стосунки, які розпочалися з вагітності. Він – відомий телевізійний продюсер,

– розповіла Василіса Фролова.

Зірка додала, що вона сумнівається в тому, чи повернеться до роботи на телебаченні, оскільки їй дуже подобається особливий стан.

Василіса Фролова про перебіг вагітності

Ведуча поділилась, що часто стикається з обговоренням її віку. Мовляв, 43 роки для вагітності – це запізно. Однак сама Василіса Фролова так не вважає, бо почувається чудово.

"Дивна ситуація, що всі навколо говорять про мій вік і натякають, що запізно. Ти не уявляєш, наскільки почуваюся казково. Я вулицею гуляю з собакою і усміхаюся, мені всі люди усміхаються у відповідь. Я завжди хочу ділитися своїм щастям і мене розпирає гормон окситоцин. Чому ви мені раніше не казали, що це так круто?!" – розповіла зірка.

Дивіться інтерв'ю з Василісою Фроловою онлайн:

Що відомо про вагітність Василіси Фролової