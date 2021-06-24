Вагітна MamaRika презентувала кліп на пісню Kava: зворушливе відео

Українська співачка MamaRika, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, презентувала зворушливий кліп на пісню Kava. У відеороботі виконавиця постала разом із чоловіком Сергієм Середою та показала щасливі моменти з життя майбутніх батьків.

MamaRika та її коханий розповіли історію про життя молодої сім'ї в останній карантинний рік і таємне планування поповнення в родині.

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MamaRika про кліп на пісню Kava

Ліричну композицію для співачки написав її саундпродюсер Іван Клименко. MamaRika поділилася, що він ніби відчував її стан. Трек став лейтмотивом одного з найкращих періодів у житті артистки та її чоловіка, які нетерпляче чекають на народження малюка.

Ця робота про найважливіший і трепетний період нашої сім'ї. Про що не хочеться кричати, а хочеться заховати й насолоджуватися кожною миттю. Про таку любов, яка дає початок справжньому диву,

– поділилася майбутня матуся.



Вагітна MamaRika та Сергій Середа / Фото Владлена Лисенка

Відео знімали в будинку подружжя в Одесі. Цікаво те, що в кліпу не було сценарію. Закохані прагнули показати своє життя, познайомити глядачів з їхнім побутом, щирими емоціями.

Ідея кліпу полягає в тому, щоб показати, як ми жили під час карантину, що переживали й до чого прийшли. Це ніби невеликий екскурс в події останнього року,

– розповів Сергій Середа.



Вагітна MamaRika та Сергій Середа / Фото Владлена Лисенка

MamaRika – Kava: дивіться відео онлайн