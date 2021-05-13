Вагітна Катя Осадча приголомшила вишуканим образом у чорній сукні: фото

Українська телеведуча Катя Осадча, яка втретє вагітна, побувала на врученні музичної премії YUNA-2021. Для урочистого заходу вона обрала широку коротку чорну сукню, що приховала животик та підкреслила довгі ноги знаменитості.

Катя Осадча повернулася з відпустки, де показувала різноманітні повсякденні літні образи, а тепер хизується розкішними сукнями на світських подіях.

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12 травня в Києві відгриміла довгоочікувана церемонія вручення премії YUNA-2021, яку декілька разів переносили через пандемію коронавірусу. У залі зібралися артисти та інші знаменитості, серед яких була й Катерина Осадча.

Вишуканий look Каті Осадчої

Ведуча позувала на червоній доріжці у чорній короткій сукні з подовженим задом. Вбрання мало об'ємні рукави, що додавало вишуканості. Плечі сукні були прикрашені сріблястою вишивкою. Такий look Катя поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Осадча похизувалася довгими стрункими ніжками та ідеальною золотистою засмагою. Ні для кого не секрет, що телеведуча обожнює головні убори й завжди в кадрі постає з ними. Для YUNA-2021 вона обрала чорний шкіряний капелюшок від львівського дизайнера Ruslan Baginskiy. Також серед аксесуарів на зірці бачимо лаконічні сережки.

Візажисти довершили образ Катерини ніжним макіяжем у коричневих відтінках та елегантною зачіскою – зібрала волосся у хвіст ззаду та забрала набік.

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Такий допис не залишився без уваги понад 1,5-мільйонної аудиторії підписників знаменитості. Користувачі мережі активно коментують публікацію та залишають приємні слова на адресу своєї улюблениці.