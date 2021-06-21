Вагітна Катя Осадча підтримала збірну України: захопливе фото з Одеси

Успішна українська телеведуча Катя Осадча днями відправилась до Одеси. Там зірка зробила нове фото, а в підписі підтримала українську збірну перед вирішальним матчем.

Відома українська телеведуча Катя Осадча продовжує працювати та дізнаватися ексклюзивну інформацію від зірок. Нещодавно вона відправилась в Одесу та опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя Осадча підтримала збірну України

Знаменитість поділилась чарівним фото з прогулянки Одесою. У підписі до фото Катя Осадча зізналась, що буде спостерігати за вирішальним матчем Україна – Австрія.

Не втрачати жодної хвилини літа – задача максимум. І поспішаємо дивитися футбол, останній матч в групі, вболіваємо за збірну,

– написала телеведуча.

Образ Каті Осадчої

Зверніть увагу. 21 червня о 19:00 почнеться поєдинок збірних Австрії та України. Матч вирішить, чи пройде збірна України у плей-офф. Текстову трансляцію можна буде переглядати на Спорт 24

Знаменитість також продемонструвала стильний та чарівний аутфіт. Вона постала перед камерою в білій смугастій сукні довжини міді на довгий рукав. Катя Осадча прикрасила її шоколадним поясом-баскою.

Телеведуча поєднала вбрання з літнім коричневим взуттям та доповнила образ трендовими сонцезахисними окулярами. Вона зібрала волосся в пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на натуральність.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої