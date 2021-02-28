Вагітна дружина Віктора Павліка показала стильний літній образ: відео

Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова відпочивають в Єгипті. Вагітна кохана співака насолоджується теплим сонцем та публікує яскраві дописи.

Відомий український артист Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Реп'яховою відправились у довгоочікувану відпустку. Для відпочинку пара обрала сонячний Єгипет.

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Образ Катерини Реп'яхової

Дружина Віктора Павліка користується особливим станом та ділиться стильними повсякденними образами, які чудово підійдуть для вагітних.

Цього разу Катерина продемонструвала літній та яскравий аутфіт. Вона вдягнула білосніжні мінішорти та легку сорочку з різнобарвним принтом, яка вдало підкреслила округлий животик.

Кохана співака доповнила оригінальний look трендовим білим капелюхом з чорною смужкою та окулярами з червоними скельцями й трикутною оправою.

Катерина Реп'яхова розпустила біляве волосся та вклала його ніжними хвильками. Дівчина не користувалась косметикою, тому продемонструвала природню красу.

У коментарях прихильники висловили емоції від образу дружини Віктора Павліка: