Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова отдыхают в Египте. Беременная возлюбленная певца наслаждается теплым солнцем и публикует яркие сообщения.

Известный украинский артист Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой отправились в долгожданный отпуск. Для отдыха пара выбрала солнечный Египет.

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Образ Екатерины Репьяховой

Жена Виктора Павлика пользуется особым состоянием и делится стильными повседневными образами, которые прекрасно подойдут для беременных.

На этот раз Екатерина продемонстрировала летний и яркий аутфит. Она надела белоснежные минишорты и легкую рубашку с разноцветным принтом, которая удачно подчеркнула округлый животик.

Возлюбленная певца дополнила оригинальный look трендовым белой шляпой с черной полоской и очками с красными стеклами и треугольной оправой.

Екатерина Репьяхова распустила белокурые волосы и уложила их нежными волнами. Девушка не пользовалась косметикой, поэтому продемонстрировала естественную красоту.

В комментариях поклонники выразили эмоции от образа жены Виктора Павлика: