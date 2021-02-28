Беременная жена Виктора Павлика показала стильный летний образ: видео
Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репьяхова отдыхают в Египте. Беременная возлюбленная певца наслаждается теплым солнцем и публикует яркие сообщения.
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
Известный украинский артист Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репьяховой отправились в долгожданный отпуск. Для отдыха пара выбрала солнечный Египет.
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Образ Екатерины Репьяховой
Жена Виктора Павлика пользуется особым состоянием и делится стильными повседневными образами, которые прекрасно подойдут для беременных.
На этот раз Екатерина продемонстрировала летний и яркий аутфит. Она надела белоснежные минишорты и легкую рубашку с разноцветным принтом, которая удачно подчеркнула округлый животик.
Возлюбленная певца дополнила оригинальный look трендовым белой шляпой с черной полоской и очками с красными стеклами и треугольной оправой.
Екатерина Репьяхова распустила белокурые волосы и уложила их нежными волнами. Девушка не пользовалась косметикой, поэтому продемонстрировала естественную красоту.
В комментариях поклонники выразили эмоции от образа жены Виктора Павлика:
- Красавица;
- Красивая;
- Солнечная и светлая;
- Ты очень хорошенькая;
- Красивая и счастливая.
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