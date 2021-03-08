Вагітна дівчина "Холостяка" Макса Михайлюка показала тіло у відвертій білизні

Обраниця героя 10 сезону шоу "Холостяк" Максима Михайлюка перебуває на останніх термінах вагітності. Даша Хлистун привітала шанувальниць з 8 Березня Даша відвертими фото. Перед камерою вона постала в пухнастому комплекті білизни, показавши округлий животик.

В особистому профілі з майже 80-мільйонною аудиторією підписників модель оприлюднила зухвалі фото. У просторій квартирі в Києві вона позувала в білизні, зблизька продемонструвавши тіло за лічені місяці до пологів.

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Фото дівчини Макса Михайлюка в білизні

Даша Хлиступ красувалась у пухнастій білизні молочного кольору. Бюстгальтер на широких бретелях звабливо акцентував на грудях та оголив зону декольте, а трусики з високою посадкою підкреслили великий животик. Кохана Макса Михайлюка ефектно показала фігуру, однак у відвертій білизні вона не виглядала вульгарно.

Особливу увагу модель приділила не тільки звабливому look, а й милій зовнішності. Вона вклала волосся в легкі локони та зробила розкішний макіяж зі стрілками та блискучими тінями. У підписі до фото вона привітала прихильниць з Міжнародним жіночим днем та додала, що в них з Максимом Михайлюком розпочався найочікуваніший період. Схоже, Даша Хлистун сповна насолоджується останніми місяцями вагітності, адже скоро народить первістка.

"Милі дами, хочу привітати вас з цим прекрасним днем! Натхнення вам, ніжності і любові. Як сказали сьогодні по радіо, весна – це не сезон, це стан душі. Нехай саме так і буде", – написала обраниця "Холостяка".



Дівчина Макса Михайлюка в білизні / Instagram / @dasha_khlystun_



Дівчина Макса Михайлюка в білизні / Instagram / @dasha_khlystun_