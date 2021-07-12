Тему інтиму Даша Квіткова порушила неспроста. Майже два тижні тому вона мала тренувальні перейми, а днями скасувала святкування дня народження, бо її тіло болить і ниє. Дівчина мріє якнайшвидше народити й стати легшою. Так, фоловери порадили їй зайнятися сексом, аби пришвидшити пологи.

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Переможниця "Холостяка" відповіла, що "діти завжди самі вирішують, коли їм з'явитися", і запевнила, що сексу в них з Нікітою Добриніним вдосталь.

За секс не хвилюйтеся, він у нас кожного дня. Фізичні навантаження теж були – переїзд, коробки й таке інше,

– написала блогерка.

Інші з фани стверджують, що вагітним не можна займатися сексом. "Дихати не можна ще, їсти теж не можна. Спати ще, кажуть, не можна в період вагітності", – з гумором відповіла Даша Квіткова.

Вагітна Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

Додамо, у свіжому інтерв'ю, яке з'явилось в інстаграмі блогерки з Чернівців, Даша Квіткова розповідала, що за останні дев'ять місяців вони з Нікітою Добриніним зуміли урізноманітнити сексуальне життя.

"У нас фантазія дуже розігралась під час вагітності. Бо особливо не підійдеш, не підповзеш, тому було складно, але цікаво", – розповідала переможниця "Холостяка".

До того ж подружжя полюбляє експериментувати. Найекстремальніший секс у них був у SPA, ресторані та автомобілі.