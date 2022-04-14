Уйдёт из моря русский яд, – Коля Сєрга присвятив вірш крейсеру "Москва", який потопили ЗСУ

Уночі 13 квітня Збройні Сили України вдарили по ракетному крейсеру "Москва", який атакував острів Зміїний. По ньому випустили дві ракети "Нептун", і він затонув. Коля Сєрга навіть присвятив цій історичній події вірш.

33-річний Коля Сєрга служить у ЗСУ на Одещині, тож особливо радіє тріумфу українських військових. Після офіційних підтверджень, що крейсер "Москва" пішов туди, куди його послали прикордонники зі Зміїного, він написав вірш.

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Свою гостро сатиричну поезію зірковий захисник створив за мотивами твору Михайла Лермонтова "Бородіно". Він відомий рядками про спалену Москву, яку захопила французька армія на чолі з Наполеоном.

Сьогодні один із російських військових кораблів, а саме флагман "Москва", напоровся на український х*й, навіть на два. До цієї події ми з Лермонтовим написали оду,

– саркастично підписав Коля Сєрга.

Коля Сєгра зачитав вірш про затоплений крейсер "Москва": відео

Вірш Колі Сєрги про крейсер "Москва"

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,

"Москва", спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые,

да говорят ещё какие!

Теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

Матросы в суматохе ссутся,

Шугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает,

Что "на х*й, это не ко мне".

А за москвой "победоносец",

Уткнёт в песок под морем носик,

Драматургично, как в кино,

"калининград" и остальные,

Друг с другом тесно, как родные,

Украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

И будет горизонт открытым,

Уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

И станут берега Одессы

Столицей дайвинга, друзья!