Усміхнена і в костюмі електрик: Олена Зеленська в зйомці та інтерв'ю для Economist

Перша леді України Олена Зеленська продовжує давати інтерв'ю для іноземних видань. Днями вона знялась для Economist та розповіла про чоловіка й життя під час війни.

Дружина президента Зеленського продовжує розповідати про війну в Україні іноземним виданням. 19 червня вийшло її нове інтерв'ю для відомого британського видання.

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Олена Зеленська знялась для The Economist

Для видання перша леді України зробила кілька фото. Вона позувала перед камерою на тлі колючого дроту та позицій президентського комплексу. Для зйомок Олена Зеленська обрала костюм кольору електрик, що складався з широких штанів, жакета та коричневого пояса.

Дружина президента доповнила образ сережками та вклала волосся у лаконічний пучок. Вона зробила легкий макіяж та мало не вперше за час постала на фото усміхненою.



Олена Зеленська / Фото The Economist



Олена Зеленська / Фото The Economist

Що розповіла Олена Зеленська

Маріуполь та Буча можливі в кожній країні будь-якої миті. Ми думали, що у XXI столітті в усіх людей у Європі однакові цінності. Але виявилося, що поряд із цивілізованими народами досі живуть агресори й воєнні злочинці,

– підкреслила перша леді.

"У розмові із The Economist укотре застерегла світ від поверхового ставлення до війни. Це найнебезпечніший вірус, від якого, на жаль, не створили щеплень", – додала вона. В інтерв'ю Олена Зеленська знову розповіла про перші дні війни, які пройшли "на суміші адреналіну та валеріани", чоловіка, якого рідко хвалить, та сина.

Я дуже сподіваюся, що коли йому виповниться 18, ми проживемо багато років у вільній і мирній країні. Нині життя – і Україна – здаються далекими від цього. Найстрашніше, що він усім каже, що хоче бути солдатом,

– ділилась перша леді.

"Володимир завжди був тим, на кого я могла покластися. Це просто стало більш очевидним для більшої кількості людей. Це ілюзія, що актор залишається актором. Він настільки відкритий, наскільки може бути людина. Я можу читати його обличчя, як книгу, і я впевнена, що ви теж можете", – зізнавалась Зеленська.



Олена Зеленська / Фото The Economist