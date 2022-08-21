"Наш козак": українські зірки вітають Олександра Усика з перемогою

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Поєдинок тривав 12 раундів і закінчився перемогою українського боксера. Зірки адресують Усикові привітання та дякують за цю важливу перемогу.

Вся країна, затамувавши подих спостерігала за поєдинком легендарних боксерів. Олександр Усик справді бився за себе та за всю країну, адже в час війни, коли українцям дуже потрібна перемога, він показав усьому світові нашу незламність, жагу до перемоги. Усик вкотре змусив світ говорити про Україну.

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Як українські зірки вітають Усика

У соціальних мережах відомі люди України вітають боксера, дякують йому за перемогу. Усик вийшов на ринг і протягом 12 раундів з мужністю бився. Сам бій був доволі рівним, Олександр переміг завдяки кращій роботі у так званих чемпіонських раундах – з 10 по 12.

Український боксер захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Репер Потап назвав Усика "нашим козаком", а ведуча Іванна Онуфрійчук зазначила, що це перемога всієї країни, всього народу. Як відреагували інші зірки – дивіться далі в добірці 24 каналу.

Українські зірки вітають Усика з перемогою / Скриншоти з інстаграму