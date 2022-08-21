Вся страна, затаив дыхание, наблюдала за поединком легендарных боксеров. Александр Усик действительно дрался за себя и за всю страну, ведь во время войны, когда украинцам очень нужна победа, он показал всему миру нашу несокрушимость, жажду победы. Усик еще раз заставил мир говорить об Украине.

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Как украинские звезды приветствуют Усика

В социальных сетях известные люди Украины поздравляют боксера, благодарят его за победу. Усик вышел на ринг и в течение 12 раундов с мужеством сражался. Сам бой был довольно ровным, Александр победил благодаря лучшей работе в так называемых чемпионских раундах – с 10 по 12.

Украинский боксер защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, а также выиграл вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

Рэпер Потап назвал Усика "нашим казаком", а ведущая Иванна Онуфрийчук отметила, что это победа всей страны, всего народа. Как отреагировали другие звезды – смотрите дальше в подборке 24 канала.

Украинские звезды поздравляют Усика с победой / Скриншоты из инстаграмма