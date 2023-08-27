"Наш чемпіон", "це було потужно": зірки захоплено вітають Усика з перемогою над Дюбуа

Олександр Усик феєрично переміг Даніеля Дюбуа. Український боксер на 9-му раунді нокаутував британця. Українські зірки підтримали Усика та гордо привітали його з перемогою у поєдинку.

Після бою Олександр Усик звернувся до публіки. Він заявив, що присвячує цю перемогу Україні та ЗСУ. Згодом боксер почав скандувати "ЗСУ, ЗСУ", яке підхопили вболівальники на трибунах.

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Вже від ранку соцмережі рясніють привітаннями до Олександра Усика. 24 Канал зібрав реакції зірок на перемогу українського боксера.

Юрій Горбунов

Телеведучий та продюсер привітав Олександра Усика з неймовірною перемогою. Він показав відео після бою боксерів та назвав Усика чемпіоном.

З перемогою тебе, наш Чемпіоне! Слава Україні!,

– написав Горбунов.

Андрій Бєдняков

Шоумен теж долучився до вітань. Бєдняков опублікував своє жартівливе фото, на якому у нього "не було зуба". Він додав, що сам тренується, щоб колись позмагатися з Усиком.

З перемогою, Олександр Усик… Я тренуюся. Скоро,

– написав Андрій.

Слава Дьомін

Ведучий порадів за Усика та зазначив, що це важлива перемога для України.

Дякуємо, Саша за перемогу і віру в те, що скоро буде ще одна, найголовніша перемога,

– написав Дьомін в інстаграмі.

Ольга Сумська

Чи не найпершою українського боксера привітала Ольга Сумська. Акторка перепостила в інстаграм-сторіс відео з поєдинку Усика. "Вітаємо з перемогою", – написала зірка.



Ольга Сумська привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Зіркова телеведуча теж не змогла проігнорувати перемогу Усика. За її словами, український боксер – наш чемпіон.



Маша Єфросиніна привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Григорій та Христина Решетники

Відоме подружжя теж долучилося до вітань. Христина привітала Усика з перемогою та написала "Браво".



Христина Решетник привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Водночас Григорій Решетник заявив, що це був дуже потжний бій Олександра Усика.

Вітаю, чемпіоне,

– додав він.



Григорій Решетник привітав Усика з перемогою / Фото з його інстаграм-сторіс

Наталка Денисенко

Українська акторка була вражена тим, що Усик присвятив перемогу Україні та ЗСУ. Вона поділилася з цим зі своїми підписниками.

"Віримо. Слава Україні!", – написала Денисенко



Наталка Денисенко привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Злата Огнєвіч

Співачка теж долучилася до привітань. Зірка показала кадри після бою Усика та написала: "Вітаю з перемогою, чемпіоне".



Злата Огнєвіч привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Артем Пивоваров

Популярний співак також назвав українського боксера чемпіоном. Він показав чорно-біле фото Усика після перемоги українця.



Артем Пивоваров привітав Усика з перемогою / Фото з його інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк

Ведуча та блогерка пишається перемогою українського боксера. Вона заявила, що Олександр Усик – найкращий.



Леся Нікітюк привітала Усика з перемогою / Фото з її інстаграм-сторіс

Монатік

Музикант у соцмережах долучився до зіркових колег. MONATIK привітав Усика з перемогою та опублікував фото боксера після поєдинку.



Монатік привітав Усика з перемогою / Фото з його інстаграм-сторіс

Володимир Дантес, Джамала, Володимир Остапчук та багато інших знаменитостей теж долучилися до привітань. У своїх інстаграм-сторіс вони написали багато приємних слів Усику та подякували за перемогу.

Як зірки вітають Олександра Усика з перемогою / Фото з інстаграм-сторіс

Як Олександр Усик переміг Дюбуа: деталі бою