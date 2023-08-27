После боя Александр Усик обратился к публике. Он заявил, что посвящает эту победу Украины и ВСУ. Впоследствии боксер начал скандировать "ВСУ, ВСУ", которое подхватили болельщики на трибунах.
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Уже с утра соцсети пестрят поздравлениями к Александру Усику. 24 Канал собрал реакции звезд на победу украинского боксера.
Юрий Горбунов
Телеведущий и продюсер поздравил Александра Усика с невероятной победой. Он показал видео после боя боксеров и назвал Усика чемпионом.
С победой тебя, наш Чемпион! Слава Украине!,
– написал Горбунов.
Андрей Бедняков
Шоумен тоже приобщился к поздравлениям. Бедняков опубликовал свое шутливое фото, на котором у него "не было зуба". Он добавил, что сам тренируется, чтобы когда-нибудь соревноваться с Усиком.
С победой, Александр Усик… Я тренируюсь. Скоро,
– написал Андрей.
Слава Демин
Ведущий порадовался за Усика и отметил, что это важная победа для Украины.
Спасибо, Саша за победу и веру в то, что скоро будет еще одна, самая главная победа,
– написал Демин в инстаграмме.
Ольга Сумская
Едва ли не первой украинской боксера поздравила Ольга Сумская. Актриса перепостила в инстаграмм-сторис видео из поединка Усика. "Поздравляем с победой", – написала звезда.
Ольга Сумская поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис
Маша Ефросинина
Звездная телеведущая тоже не смогла проигнорировать победу Усика. По ее словам, украинский боксер – наш чемпион.
Маша Ефросинина поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис
Григорий и Кристина Решетники
Известные супруги тоже приобщились к поздравлениям. Кристина поздравила Усика с победой и написала "Браво".
Кристина Решетник поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис
В то же время Григорий Решетник заявил, что это было очень мощное сражение Александра Усика.
Поздравляю, чемпион,
– добавил он.
Григорий Решетник поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис
Наталья Денисенко
Украинская актриса была поражена тем, что Усик посвятил победу Украине и ВСУ. Она поделилась с этим со своими подписчиками.
"Верим. Слава Украине!", – написала Денисенко
Наталья Денисенко поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис
Злата Огневич
Певица тоже приобщилась к поздравлениям. Звезда показала кадры после боя Усика и написала: "Поздравляю с победой, чемпион".
Злата Огневич поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграм-сторис
Артем Пивоваров
Популярный певец также назвал украинского боксера чемпионом. Он показал черно-белое фото Усика после победы украинца.
Артем Пивоваров поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис
Леся Никитюк
Ведущая и блоггер гордится победой украинского боксера. Она заявила, что Александр Усик – лучший.
Леся Никитюк поздравила Усика с победой / Фото с ее инстаграмм-сторис
Монатик
Музыкант в соцсетях приобщился к звездным коллегам. MONATIK поздравил Усика с победой и опубликовал фото боксера после поединка.
Монатик поздравил Усика с победой / Фото с его инстаграм-сторис
Владимир Дантес, Джамала, Владимир Остапчук и многие другие знаменитости тоже присоединились к поздравлениям. В своих инстаграм-сторис они написали много приятных слов Усику и поблагодарили за победу.
Как звезды поздравляют Александра Усика с победой / Фото с инстаграм-сторис
Как Александр Усик победил Дюбуа : детали боя
- У украинского боксера был поединок с Даниэлем Дюбуа, чтобы защитить свои пояса. На ринг Усик вышел под песню "Братья", которую исполнил Василий Жадан.
- Первый раунд Александр начал с разведки, а уже в середине второго Усик начал переходить в атаку. Дюбуа пробовал выбрасывать двойки, но получил ответный левый боковой в голову. В следующем раунде Усик также несколько раз точно отправлял удары в голову соперника.
- В 5-м раунде украинский боксер упал на настил, потому что Дюбуа вне правил пробил ниже пояса. Судья приостановил сражение, чтобы дать украинцу время на восстановление.
- Такое поведение от британца лишь разозлило Усика, он выполнил несколько апперкотов и джебов. А уже в 9-м раунде Усик нокаутировал Дюбуа.