"Усі хочуть нормального, мирного життя": Володимир Остапчук взявся розбирати завали в Бородянці

Телеведучий Володимир Остапчук давно повернувся до Києва, а днями взявся відбудовувати країну. Він став амбасадором проєкту "Добробат" і з лопатою в руках розбирав завали в Бородянці.

Володимир Остапчук – не перша знаменитість, яка долучилася до добровольчого будівельного проєкту "Добробат". Слідом за ним ним це обіцяють зробити Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик. Шоумен уже побував у Бородянці та селі Загальці, які зруйновані вщент.

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Володимир Остапчук власноруч розбирає завали на Київщині

Він приїхав у Бородянку, що за 70 кілометрів від столиці, щоб показати своїй пів мільйонній аудиторії масштаби руйнувань і людей, які живуть у розбомблених квартирах без вікон, світла та води. Однак, за словами Остапчука, навіть попри цілковиту розруху в селищі вирує життя.

"Дивне відчуття. Уже працюють магазини, і гуляють дітки. Усі хочуть нормального, мирного життя", – наголосив телеведучий.

Володимир Остапчук також побував у селі Загальці Бородянського району, яке теж випалили російські окупанти: "Ми всі чули про Бородянку, Бучу чи Ірпінь, але таких сіл, як Загальці, по Україні тисячі. І вони зруйновані під нуль". Тож разом з волонтерами з Хмельниччини, Ізмаїла, Львова, Києва зірка допомагав місцевим розбирати завали.

В Україні десятки тисяч зруйнованих будинків та доль, і можна було б сісти і плакати. Але українці не такі – ми працюємо, і ми обов'язково все відбудуємо. Доєднатись до 30 тисяч волонтерів, розбирати завали, лагодити, допомогти технікою чи донатами можна і треба,

– закликав Володимир Остапчук.

Володимир Остапчук розбирає завали в Бородянці: фото

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1 червня у Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко для переселенців. У будинках будуть жити 352 людей – жінок, дітей і людей літнього віку, які після окупації залишилися без даху над головою. Уряд Польщі передав їх Україні безкоштовно.

До слова, днями в Бородянку приїжджав Коля Сєрга, який з перших днів війни служить у ЗСУ на Одещині. Він підтримав волонтерський рух "Добробат" і дав концерт у місцевому палаці культури – під гітару співав дотепних пісень, які піднімають бойовий дух, і читав глибокі вірші.

Коля Сєрга на концерті в Бородянці: фото