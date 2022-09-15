Усі аплодували стоячи, – Урсула фон дер Ляєн розповіла, як Зеленську приймали в Європарламенті

У середу, 14 вересня, Олена Зеленська з'явилася на засіданні Європарламенту. У Страсбурзі вона особисто поспілкувалася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Приїхавши до Києва, вона поділилася враженнями від візиту першої леді України.

У четвер, 15 вересня, Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва й разом з президентом Зеленським поспілкувалася з журналістами поблизу Маріїнського палацу. Вона тепло висловилася про його дружину Олену Зеленську, інформує 24 канал.

До теми Олена – у білому, Урсула – у синьо-жовтому: Зеленська побувала на засіданні Європарламенту

Урсула фон дер Ляєн про візит Зеленської до Європарламенту

Вчора ми мали честь приймати першу леді України у Страсбурзі, в Європейському парламенті. Це справді було дуже вражаюче, дуже тепло побачити, почути ці овації. Усі стоячи аплодували їй, велична атмосфера панувала,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Тут варто зазначити, що поява Олени Зеленської на засіданні Європарламенту – це прецедент та історичний момент, адже вперше на доповідь запросили іноземного гостя. Цікаво, що напередодні перша леді України мала особисту розмову з президенткою Єврокомісії й, вочевидь, справила на неї приємне враження:

Зеленська подякувала Урсулі фон дер Ляєн за особисте лідерство в наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС та обговорила з нею потреби українців на Батьківщині та за кордоном – лікування, протезування, психологічну реабілітацію та доступність освіти;

після цього президентка Єврокомісії оголосила про виділення 100 мільйонів євро для відбудови 74 українських шкіл.

Олена Зеленська з Урсулою фон дер Ляєн у Страсбурзі / Фото з інстаграму першої леді України