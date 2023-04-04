Укрпошта випускає марку Kalush з Олегом Псюком у панамі: скільки коштує та як купити
Джерело:Ігор Смілянський
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський презентував нову тематичну марку Kalush. На ній лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк у фірмовій рожевій панамі. У продажу вона з'явиться вже 10 квітня.
Дизайн марки з портретом лідера Kalush Orchestra розробив Святослав Романчак. В Укрпошті пояснили, що випускають її як подяку гурту за заяву про Азовсталь на сцені Євробачення-2022 – Save Mariupol, save Azovstal now. На думку Ігоря Смілянського, тоді ці слова сподівалася почути вся країна.
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Укрпошта презентувала марку Kalush
Ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку Kalush, бо це ще один символ війни та сміливості наших людей – робити все, щоб бути почутими,
– прокоментував Ігор Смілянський.
Марка Kalush від Укрпошти / Фото з телеграму Ігоря Смілянського
Символічно, що урочисте спецпогашення марки відбудеться 10 квітня в місті Калуш Івано-Франківської області, звідки родом гурт. На ньому буде присутній сам Олег Псюк та інші хлопці з Kalush Orchestra. Того ж дня стартує продаж марок у поштових відділеннях по всій країні.
Скільки коштує марка Kalush
До речі, генеральний директор попередив, що тираж марок Kalush – 130 тисяч листів, а передзамовлення на них можна зробити вже зараз за цим лінком. Набір з 6 марками, конвертом і карткою коштує 106 гривень. Ігор Смілянський оголосив про це, "щоб знову не було зради, що не вистачило і що не попереджав".
- Нагадаємо, про марку, присвячену перемозі Kalush Orchestra, заговорили ще у травні 2022 року, одразу ж після фіналу Євробачення-2022. Тоді на одному з варіантів не було портрета Олега Псюка, а лише рожева панама з фразою Save Mariupol, Save Azovstal, яка прозвучала зі сцени в Турині.
- Цікаво, спочатку Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й", а пізніше, коли військові підбили той крейсер "Москва", – "Русскій воєнний корабль всьо". Також за рік повномасштабної війни з'явилися марки "Українська мрія", "Доброго вечора, ми з України", "Кримський міст на біс", "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" та інші.