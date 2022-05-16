Українці гинуть за свободу, – Барських виголосив потужну промову перед Billboard Music Awards

Ексгастролер Макс Барських полетів у США, щоб розповісти про війну на музичній конференції перед премією Billboard Music Awards 2022. Україні там був присвячений окремий блок – Don't Fuck With Ukraine, за назвою останнього треку співака.

Макс Барських хоч і служить у Збройних Силах України, але полетів до Лас-Вегаса розповідати світу правду про війну в Україні. Свою потужну промову він виголосив на Billboard MusicCon, яка відбулася перед престижною премією Billboard Music Awards. Перед журналістами артист постав у мілітарі та з синьо-жовтим прапором на плечі. Українські прапори були й у залі.

Слухайте Про ЗСУ та народний спротив: Макс Барських випустив потужний хіт Don't F*ck with Ukraine

Промова Макса Барських перед премією Billboard Music Awards

Перш за все, я хотів би подякувати кожному, кожному з вас за підтримку України, що ви тут для того, щоб послухати нашу історію. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що кожного дня українці гинуть у боротьбі за свободу проти нацизму, який несе режим Путіна. Дуже важливо говорити про це, писати про це, згадувати про це. У такий спосіб ви будете допомагати українцям, будете рятувати життя,

– заявив Макс Барських на Billboard MusicCon.

"Я знаю, наскільки важко світові підтримувати постійну інформаційну напругу протягом трьох місяців поспіль. Але дуже важливо, щоб кожна людина на землі знала, що відбувається насправді. Тому кожне питання, кожна згадка у ЗМІ надважливі саме зараз, у момент, коли війна в Україні перейшла в затяжну виснажливу фазу. Дякую за можливість бути почутим", – додав співак в інстаграмі.

Макс Барських на конференції перед Billboard Music Awards 2022 / Фото з пресслужби співака

Макс Барських не лише закликав світ не звикати до війни в Україні, а й відповів на запитання іноземних журналістів – розповів, як 24 лютого прокинувся від дзвінка сестри, як росіяни гвалтують жінок, дітей і нещадно трощать заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі, що вступив у ЗСУ і мріє про кар'єру у США після перемоги у війні.

Про ранок 24 лютого: "Близько п'ятої ранку мені зателефонувала сестра в сльозах зі словами: "Це почалося". Я не міг повірити власним вухам, але по всій Україні вже були чутні вибухи";

"Близько п'ятої ранку мені зателефонувала сестра в сльозах зі словами: "Це почалося". Я не міг повірити власним вухам, але по всій Україні вже були чутні вибухи"; Про звірства росіян в Україні та "Азовсталь" у Маріуполі: "Це не просто війна між Росією та Україною, це війна між добром і злом. Ті злочини, які коять російські військові, не вкладаються в голові: вони ґвалтують жінок та дітей. Навіть зараз, поки ми розмовляємо, вони продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються жителі міста та тяжко поранені. У цих людей закінчується їжа, медикаменти, вода";

"Це не просто війна між Росією та Україною, це війна між добром і злом. Ті злочини, які коять російські військові, не вкладаються в голові: вони ґвалтують жінок та дітей. Навіть зараз, поки ми розмовляємо, вони продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються жителі міста та тяжко поранені. У цих людей закінчується їжа, медикаменти, вода"; Про кар'єру після перемоги: "Сподіваюся, що на цих ринках для мене знайдеться місце. Вже зараз я працюю над музикою попри складність знайти хоч якесь натхнення. Але та сила, яку я бачу в українських людях, надихає мене, щоб продовжувати писати, говорити про те, що відбувається насправді".

що на конференції перед Billboard Music Awards 2022 Макс Барських виконав пісню "Буде весна" , яку написав у перші дні війни й планує закінчити після перемоги України.

Макс Барських на Billboard MusicCon розповів про Україну: дивіться відео онлайн