Українські зірки запровадили круту ініціативу: чому вони змінюють обкладинки в ютубі

Після вторгення Росії в Україну десятки зірок виступили із осудом щодо політики Кремля та самого Путіна. Аби про війну в країні дізнався увесь світ, вони змінюють обкладинки своїх профілів у ютубі із закликом зупинити війну.

Ініціативу запровадила команда "СЛУХ", яка просить усіх артистів змінювати обкладинки профілів не лише в ютубі, а й в Apple Music та Spotify. Проте на останніх двох сервісах це зробити не так легко, адже артисти не можуть пройти модерацію.

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У тексті на синьо-жовтому тлі йдеться наступне:

"Поки ви слухаєте цей трек українські мирні жителі вмирають від бомбардувань Росії. Громадяни Росії, зупиніть цю війну, виходьте на вулиці!"

Також команда "Слух" звернулась до керівників Apple Music та Spotify з проханням не бути поза політикою та дозволити опублікувати такі зображення у профілях артистів.

"Зараз це неможливо, тому що стримінгові платформи дотримуються позиції "поза політикою" та не пропускають нашу ініціативу. Музика більше не може бути поза політикою. "СЛУХ" об’єднався з українськими артистами та за підтримки Мінцифри, звертаємося до директорів стримінгових сервісів. Світ, у якому музика – поза політикою, уже завершився. Будь ласка, дозвольте розказати правду і зупинити кровопролиття", – написали у команді.

Щодо ютубу, то обкладинки на своїх ютуб-каналах вже змінили Вєрка Сердючка, DOROFEEVA, Alyona Alyona, Wellboy, KAZKA, KALUSH та інші.



Вєрка Сердючка та її канал у ютубі / Скриншот з хостингу

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