Українські зірки вітають Олександра Усика з перемогою: промовисті фото та відео

Український боксер Олександр Усик розгромив британця Ентоні Джошуа в бою за титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі. Вся Україна пишається своїм чемпіоном! До привітань долучаються і знаменитості!

Олександр Усик сенсаційно став чемпіоном світу. Мільйони українців, затамувавши подих, спостерігали за розвитком подій на рингу. Вся країна пишається земляком, який повернув омріяні пояси на Батьківщину. Відомі люди також не стримують емоцій і вітають свого чемпіона.

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Українські зірки вітають Усика

Юрій Горбунов

"Пишаємось! Гордість! Слава Україні!", – написав ведучий під фото боксера.



Олександр Усик став чемпіоном світу / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Потап

"Вітаю! Всю Україну та український бокс з перемогою! Ви дивуєтесь, як виглядає українське козацтво – ось вам! Усик – боксер, людина Божа, влади, України!", – написав репер у публікації.



Олександр Усик став чемпіоном світу / Фото з інстаграму Потапа

Ольга Сумська

"Олександр Усик! Вітаємо нашого чемпіона з історичною перемогою! Наша гордість! Пишаємося! Це був просто неймовірний бій!", – привітала акторка.

Олександр Усик став чемпіоном світу / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Раміна Есхакзай

"Ура! Чесно, я знала, що сьогодні вся Україна та весь світ радітимуть за Олександра Усика! Наполегливість, інтелект, вміння руйнувати шаблони! Абсолютний чемпіон у важкій вазі!", – наголосила ведуча.

Монатік

"Радість! Гордість! Перемога! Геніальний спортсмен! Чемпіон чемпіонів!", – емоційно привітав мультиартист.

Ірина Федишин

"Вітаю всіх українців з перемогою!", – висловилася виконавиця.